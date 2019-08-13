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Оккупанты положили глаз на Днепр: названо условие переговоров

2.1т Читать материал на украинском

Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым только в процессе деоккупации полуострова.

"Либо на деоккупированные части полуострова, либо, как минимум, демилитаризованные государством-агрессором". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его мнению, переговоры по этому вопросу, о которых заговорили "власти" Крыма, "это хорошо". "Если агрессор хочет вести переговоры в каком-то формате, то у нас их много. Например, это можно выносить на Минский формат или на "нормандский" формат", – сказал дипломат.

Вода в Крыму, иллюстрация

Вода в Крыму, иллюстрация

24 Канал

В то же время Бабин подчеркнул: во-первых, Украина "не боится переговоров", "она всегда готова к любым переговорам. Но в рамках, установленных международным гуманитарным правом, для ситуации международного конфликта, для ситуации оккупированных территорий".

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Во-вторых, если Россия пойдет на шантаж и давление, это не будет иметь никаких последствий.

В этом контексте Бабин высказал уверенность в том, что у руководства Украины "хватит мудрости не разменивать 1,5-2 миллиона заложников – жителей Крыма – на любые временные уступки". И подчеркнул: "Вода Северо-Крымского канала не нужна в Крыму для гуманитарных потребностей. Это сугубо хозяйственный вопрос. И никакие нормы международного права не обязывают нас поставлять какие-либо товары, в том числе воду и электроэнергию, на оккупированные территории".

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

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Темы
Эксклюзив Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Крыма
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым только в процессе деоккупации полуострова." В принципе Россия может продлить газовый контракт С Украиной только в процессе к примеру, переговоров начиная от поставки воды и до выполнения Минских соглашений.
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Маскова Илона
Маскова Илона
...представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (который в Херсоне) - и вот так вот у них всё...
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
А куда делись все комментарии?
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