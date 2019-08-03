"Когда боишься своего народа": Путин подготовил разгон митинга в Москве. Видеофакт

В субботу, 3 августа, в Москву (Россия), где запланирована еще одна несогласованная акция протеста оппозиции, стянули множество военных и полиции.

Об этом свидетельствуют видео и фото с российской столицы, опубликованные в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, предыдущий митинг 27 июля закончился жестоким разгоном протестующих. Росгвардейцы избили людей дубинками и задержали рекордное количество москвичей – около 1400 человек.

В Москве полиция готовится к разгону митинга Twitter VictorKvert2008

На этот раз, власти видимо, заранее подготовились подавлять протесты общества. По словам очевидцев, полиции в центре Москвы стало даже больше, чем 27 июля.

"Когда боишься своего народа", "Когда в кресла мэрии уселись преступники на фальсифицированных выборах. Им страшно, что их обнаружили", – отреагировали россияне в комментариях.

В Москве полиция готовится к разгону митинга Telegaram-канал "Борода вещает"

В Москве полиция готовится к разгону митинга Telegaram-канал "Борода вещает"

Подготовку к разгону митинга заметили и в Санкт-Петербурге. Там уже приспособили для этого водомет и колючую проволоку для окружения и разрезания толпы.

Санкт-Петербург Telegaram-канал "Борода вещает"

Санкт-Петербург Telegaram-канал "Борода вещает"

Когда боишься своего народа pic.twitter.com/k2CVhGkwBN — Шаден (@ShadenFM) August 3, 2019

Силовики в Москве уже готовы к сегодняшнему митингу pic.twitter.com/ICWLKSfH9m — Открытая Россия (@openrussia_team) August 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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