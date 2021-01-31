Климкин назвал наибольший геополитический страх Путина

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Новости России
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Климкин назвал наибольший геополитический страх Путина

Президент России Владимир Путин боится, что при новом руководстве США будут развивать новую модель мира с Китаем, в котором РФ места уже не будет.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Чего на самом деле боится Путин? Он много чего боится. В геополитическом смысле он очень боится, что Байден договорится с Китаем, и этот мир будет развиваться до такой двухполюсной модели, где сегодняшнему российскому режиму места на самом деле нет", – заметил дипломат.

По его словам, путинский режим "играет и для Штатов, и для ЕС, и для Китая какую-то тотально деструктивную роль". Любое движение вперед в такой ситуации невозможно.

В то же время внутри РФ происходит "игра" элит, которые также осознают угрозы действующего режима. В частности, эта "игра" разворачивается вокруг задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

"Вокруг событий с Навальным посмотрите на игру российских элит, посмотрите, как некоторые из них осторожно пытаются играть с этими протестами. Мне кажется, что часть российских элит точно уже поняла, что при этом российском режиме пути вперед нет", – заявил Климкин.

По его мнению, современная Россия нуждается в перезагрузке. "Но в сегодняшней реальности какая может быть перезагрузка? Никакой", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что РФ находится в состоянии агонии. К такому выводу он пришел, анализируя последние протесты в стране.

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