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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматамВсе статьи автора

Клан бандитов и убийц

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В России на самом деле сложился уникальный симбиоз. Режим совершил массу преступлений, но он бы мог и не совершить их, если бы те самые ворюги не считали для себя не то, что зазорным, а вполне достойным делом обслужить клан бандитов и убийц. Функционирование путинского режима в первую очередь зависит от деятельности бухгалтеров. В мафии всегда бывает много убийц. Но важнейшую роль играет консильери. Те, кто позволяет мафии функционировать.

Роль, которую играет системный либерал в установлении режима, несопоставима с ролью тех, кто выполнял заказы. И если кровопийцы в России меняются, то системные либералы все те же.

Тоже самое с выборами. Проблема не в том, что выберут кого-то другого, а в том, что люди выбирают из ничего. Власть не допускает реальных кандидатов на выборы, а появление очередного пустого места вместо кремлевского назначенца ничего не меняет по сути. Это все равно выбор власти. Она предложила выбор между одним нулем и многими другими нулями.

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Россия на сегодня продолжает сохранять имперский характер, причем не только географически и территориально, но при этом еще и идеологически. Если мы обратимся к историческим аналогиям, то не только в Союзе, но и Югославии, в момент краха диктатуры неизбежно следовал крах империи.

Поэтому сохранение России как государства должно привести к отказу от имперской составляющей. Соответственно это подстегнет процессы по всему периметру.

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Автор
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Тема
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Место
Россия
Тег
Новости России
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