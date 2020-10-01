Китай нашел COVID-19 на рыбе из России

В Китае обнаружили следы коронавируса на импортированной из России рыбной продукции, из-за чего ввоз этого товара в страну из РФ ограничили.

Об этом сообщила российская газета "Ведомости" со ссылкой на источники. В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что за последнее время получили от КНР несколько официальных уведомлений о нахождении следов COVID-19 на упаковке продукции.

Инфекция не была обнаружена при предварительной проверке, однако после поступления рыбы на склад в Китае несколько грузчиков заразились коронавирусом.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что ограничения введены уже в отношении четырех российских компаний.

В свою очередь, замдиректора УК "Норебо" Сергей Сенников утверждает, что за этим якобы могут стоять коммерческие интересы Китая. КНР якобы пытается добиться снижения цен на российскую продукцию.

Как писал OBOZREVATEL, даже эффективная вакцина против COVID-19 не вернет жизнь людей в норму к весне 2021 года, уверенны эксперты Королевского научного общества.