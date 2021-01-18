Кипиани показал "удавку на шее Путина". Знаковое фото

Ольга Липич Новости России 01:20, 19.01.2021

Путь роcийського оппозиционера Алексея Навального с аэропорта "Внуково" в аэропорт "Шереметьево", где его задержали по возвращении из Германии, назвали "удавкой на шее" президента России Владимира Путина.

Так, украинский журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с карты пути, который преодолел Навальный с одного аэропорта к другому. На фото оно напоминает удавку (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Что-то давно не писалось о российской политике. Но вот захотелось показать эту удавку на шее Путина. Самолет с Навальным отправили с гражданского аэропорта "Внуково" на военный (потом оказалось – в "Шереметьево") подальше от камер и людей. Оппозиционер задержан", – написал Кипиани.

Вахтанг Кипиани / Facebook
Вахтанг Кипиани / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

  • В аэропорт "Внуково", куда должен был прибыть самолет с оппозиционером, пришло множество его сторонников. Из-за этого туда приехали автозаки с ОМОНом, силовики начали применять силу против людей.

  • В результате Навального все же задержали прямо на стойке паспортного контроля и поместили под стражу.

  • 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

  • Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание оппозиционера и заговорили о возможности введения дополнительных санкций против страны-агрессора.

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