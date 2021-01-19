Кипиани показал "удавку на шее Путина". Знаковое фото
Путь роcийського оппозиционера Алексея Навального с аэропорта "Внуково" в аэропорт "Шереметьево", где его задержали по возвращении из Германии, назвали "удавкой на шее" президента России Владимира Путина.
Так, украинский журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с карты пути, который преодолел Навальный с одного аэропорта к другому. На фото оно напоминает удавку (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).
"Что-то давно не писалось о российской политике. Но вот захотелось показать эту удавку на шее Путина. Самолет с Навальным отправили с гражданского аэропорта "Внуково" на военный (потом оказалось – в "Шереметьево") подальше от камер и людей. Оппозиционер задержан", – написал Кипиани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
В аэропорт "Внуково", куда должен был прибыть самолет с оппозиционером, пришло множество его сторонников. Из-за этого туда приехали автозаки с ОМОНом, силовики начали применять силу против людей.
В результате Навального все же задержали прямо на стойке паспортного контроля и поместили под стражу.
18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.
Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание оппозиционера и заговорили о возможности введения дополнительных санкций против страны-агрессора.