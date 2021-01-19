Кипиани показал 'удавку на шее Путина'. Знаковое фото

Путь роcийського оппозиционера Алексея Навального с аэропорта "Внуково" в аэропорт "Шереметьево", где его задержали по возвращении из Германии, назвали "удавкой на шее" президента России Владимира Путина.

Так, украинский журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с карты пути, который преодолел Навальный с одного аэропорта к другому. На фото оно напоминает удавку (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Что-то давно не писалось о российской политике. Но вот захотелось показать эту удавку на шее Путина. Самолет с Навальным отправили с гражданского аэропорта "Внуково" на военный (потом оказалось – в "Шереметьево") подальше от камер и людей. Оппозиционер задержан", – написал Кипиани.

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