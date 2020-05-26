Кикабидзе о президентстве Путина: его время прошло, хватит играть в завоевателя!

Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что время президентства Владимира Путина в России уже прошло.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он обвинил Путина в том, что тот "играет в завоевателя", чего делать нельзя. По его мнению, рейтинг российского президента и дальше будет падать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Его политика неправильная. Россия – огромная, красивая, хлебосольная страна, заселенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством и поэзией. Но зачем они постоянно соседям доставляют неудобства? Украина тоже не маленькая страна, с ней так нельзя. Грузии-то некуда деться. Это все огромный грех", – рассказал Кикабидзе и добавил, что не был в России с 2008 года.

Владимир Путин и Вахтанг Кикабидзе

Артист подчеркнул, что Путин думает, что делает все для себя, однако со стороны это выглядит иначе.

"Во всех странах во главе стоят необычные люди. И все зависит от их мозгов – как они смотрят на жизнь, на нашу маленькую планету, как они должны себя вести. Все зависит от них. И все должно предъявляться им. История остается, все пишут черным по белому, и когда-нибудь эти бумаги поднимут", – отметил артист.

Кикабидзе также заявил, что в Грузии идет "ползучая аннексия" и что в стране ежедневно похищают людей.

"У одной семьи дом здесь, а за колючей проволокой похоронена жена. Если он туда придет, его сразу автоматчики заберут", – рассказал он, добавив, что в Грузии об этом говорят мало, а в России даже не знают.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кикабидзе также заявил, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и верит в его благие намерения.

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