"КГБшник и его друзья": в России вспыхнули массовые протесты против Путина

В России 10 марта прошли массовые митинги против изоляции Рунета.

Согласованная с властями акция, в частности, началась в Москве, Хабаровске, Воронеже и других городах. Организаторы рассчитывали на тысячи участников, акцентируя внимание на том, что эта тема касается абсолютно всех, передает "Радио Свобода". (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон об изоляции российского сегмента интернета. Предполагается, что на изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей.

Среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.

"Во главе нашего государства находится бывший КГБшник и его друзья. Они считают, что с тех пор, когда они в Германии и в России занимались массовой прослушкой, цензурой и преследованиями инакомыслящих, ничего не изменилось", – пояснили участники.

"Радио Свобода"

Организаторы митинга в Москве заявили, что полиция изъяла у них баннеры, которые фигурировали в заявке, а также воздушные шары, ссылаясь на то, что они якобы похожи на беспилотное летающее средство. В связи с этим восемь активистов были задержаны.

По новому закону о беспилотниках в России придётся регистрировать, в том числе, детские игрушки на радиоуправлении pic.twitter.com/nJpqEBs3wV — ЦУР (@tzurrealism) 7 січня 2017 р.

По данным "Белого Счетчика", на акцию пришли 15,2 тысячи человек. А Министерство внутренних дел РФ насчитало 6,5 тысячи.

Лентач

"Дождь"

Онлайн-трансляция:

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.