"КГБшник и его друзья": в России вспыхнули массовые протесты против Путина

В России 10 марта прошли массовые митинги против изоляции Рунета.
Согласованная с властями акция, в частности, началась в Москве, Хабаровске, Воронеже и других городах. Организаторы рассчитывали на тысячи участников, акцентируя внимание на том, что эта тема касается абсолютно всех, передает "Радио Свобода". (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).
12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон об изоляции российского сегмента интернета. Предполагается, что на изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей.
Среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.
"Во главе нашего государства находится бывший КГБшник и его друзья. Они считают, что с тех пор, когда они в Германии и в России занимались массовой прослушкой, цензурой и преследованиями инакомыслящих, ничего не изменилось", – пояснили участники.
"Радио Свобода"
Организаторы митинга в Москве заявили, что полиция изъяла у них баннеры, которые фигурировали в заявке, а также воздушные шары, ссылаясь на то, что они якобы похожи на беспилотное летающее средство. В связи с этим восемь активистов были задержаны.
По новому закону о беспилотниках в России придётся регистрировать, в том числе, детские игрушки на радиоуправлении pic.twitter.com/nJpqEBs3wV— ЦУР (@tzurrealism) 7 січня 2017 р.
По данным "Белого Счетчика", на акцию пришли 15,2 тысячи человек. А Министерство внутренних дел РФ насчитало 6,5 тысячи.
Лентач
"Дождь"
Онлайн-трансляция:
Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.
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