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"КГБшник и его друзья": в России вспыхнули массовые протесты против Путина

15.7тЧитать материал на украинском

В России 10 марта прошли массовые митинги против изоляции Рунета.

Согласованная с властями акция, в частности, началась в Москве, Хабаровске, Воронеже и других городах. Организаторы рассчитывали на тысячи участников, акцентируя внимание на том, что эта тема касается абсолютно всех, передает "Радио Свобода". (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон об изоляции российского сегмента интернета. Предполагается, что на изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей.

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Среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.

"Во главе нашего государства находится бывший КГБшник и его друзья. Они считают, что с тех пор, когда они в Германии и в России занимались массовой прослушкой, цензурой и преследованиями инакомыслящих, ничего не изменилось", – пояснили участники.

"КГБшник и его друзья": в России вспыхнули массовые протесты против Путина

"Радио Свобода"

Организаторы митинга в Москве заявили, что полиция изъяла у них баннеры, которые фигурировали в заявке, а также воздушные шары, ссылаясь на то, что они якобы похожи на беспилотное летающее средство. В связи с этим восемь активистов были задержаны.

По данным "Белого Счетчика", на акцию пришли 15,2 тысячи человек. А Министерство внутренних дел РФ насчитало 6,5 тысячи.

"КГБшник и его друзья": в России вспыхнули массовые протесты против Путина

Лентач

"КГБшник и его друзья": в России вспыхнули массовые протесты против Путина
"КГБшник и его друзья": в России вспыхнули массовые протесты против Путина

"Дождь"

Онлайн-трансляция:

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.

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Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Козлопутин, давай быстрее отключай Педерашку от мирового интернета, пусть кацапотролли изрыгают свою злость в пидарашенском чебурнэте. Гы-гы-гы!
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Yan Kim
Yan Kim
ну все сейчас пройдет Путин В.В. будет с девушек шапки срывать, занос хватать, девушек по лицу бить
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Юг Руси
Юг Руси
Хуйню какую-то пишет Обосреваватель! Специально для скакуасов, но дэбилы могут не читать - "7 марта Госдума приняла закон о наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах. Закон, в частности, устанавливает наказание за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, (...) если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" - штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Другим законопроектом, который рассматривается в Госдуме, предусматривается возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию."
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Юг Руси - йух Саси!!!
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