"КГБ победил": скандальный профессор расшифровал язык Путина

Российский президент Владимир Путин говорит на языке угрозы, адресуя агрессивные послания "всем чужим и одновременно передавая приветы всем своим".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал скандальный российский профессор по филологии Гасан Гусейнов, анализируя речь лидера РФ. По его словам, она довольно сложно организованна, но держится на одном главном подтексте – "я вам угрожаю".

Владимир Путин Спутник

"Путин угрожает разным людям по разным поводам. 20 лет назад он был агентом КГБ, попавшим на высший государственный пост, но речь у него осталась прежней. Такой парадокс: за 20 лет Путин остался верен себе, бывший сотрудник спецслужб победил президента и политика. Поэтому он оставил под собой бесплодных в политическом отношении ораторов своей молодости – Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова. Бедность внутриполитического контекста и самой повестки приводит к крайней эмоциональной взвинченности под видом холодного расчета", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гасан Гусейнов заявил, что российский политик Владимир Жириновский и пропагандист Дмитрий Киселев узнали себя в его выражении о "убогом и клоачном русском языке". 29 октября профессор в своем Facebook написал, что "в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского". Этот пост взорвал все российское информационное пространство, Гусейнова обвинили в русофобии и требовали публичных извинений.

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