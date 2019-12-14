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14 декабря • обновлено в 07:16
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"КГБ победил": скандальный профессор расшифровал язык Путина

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Российский президент Владимир Путин говорит на языке угрозы, адресуя агрессивные послания "всем чужим и одновременно передавая приветы всем своим".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал скандальный российский профессор по филологии Гасан Гусейнов, анализируя речь лидера РФ. По его словам, она довольно сложно организованна, но держится на одном главном подтексте – "я вам угрожаю".

Владимир Путин

Владимир Путин

Спутник

"Путин угрожает разным людям по разным поводам. 20 лет назад он был агентом КГБ, попавшим на высший государственный пост, но речь у него осталась прежней. Такой парадокс: за 20 лет Путин остался верен себе, бывший сотрудник спецслужб победил президента и политика. Поэтому он оставил под собой бесплодных в политическом отношении ораторов своей молодости – Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова. Бедность внутриполитического контекста и самой повестки приводит к крайней эмоциональной взвинченности под видом холодного расчета", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гасан Гусейнов заявил, что российский политик Владимир Жириновский и пропагандист Дмитрий Киселев узнали себя в его выражении о "убогом и клоачном русском языке". 29 октября профессор в своем Facebook написал, что "в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского". Этот пост взорвал все российское информационное пространство, Гусейнова обвинили в русофобии и требовали публичных извинений.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Владимир Жириновский Геннадий Зюганов
Место
Россия
Теги
русский язык Новости России
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чур ка умничает. Назовите хоть одного известного писателя-азера.
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