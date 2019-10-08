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8 октября • обновлено в 17:32
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Каждый третий против: появились свежие данные о рейтинге Путина

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Треть граждан России признались, что их не устраивает деятельность президента страны Владимира Путина, а двое из трех против премьер-министра Дмитрия Медведева.

Об этом свидетельствуют свежие результаты исследования, опубликованные во вторник, 8 октября, "Левада-центром".

Так, 31% и 64% россиян негативно оценили работу Путина и Медведева соответственно. Их деятельность одобрили 68% и 35%.

Новости
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Треть россиян против Путина

Треть россиян против Путина

BBC

Каждый третий против: появились свежие данные о рейтинге Путина

Скриншот

Каждый третий против: появились свежие данные о рейтинге Путина

Скриншот

Также большинство россиян неодобрительно отнеслись к работе Государственной думы и правительства – 60% и 55%.

Каждый третий против: появились свежие данные о рейтинге Путина

Скриншот

Каждый третий против: появились свежие данные о рейтинге Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заговорили, что журналист Юрий Дудь может быть одним из кандидатов на пост Путина.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Возможно многих и не устраивает Путин, но ни кто не собирается менять шило на мыло
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Федоров Федор
Федоров Федор
Неправильный заголовок. Должен быть такой - каждый третий россиянин против Путина . Чего ждать Украине?
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