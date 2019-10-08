Каждый третий против: появились свежие данные о рейтинге Путина

Треть граждан России признались, что их не устраивает деятельность президента страны Владимира Путина, а двое из трех против премьер-министра Дмитрия Медведева.
Об этом свидетельствуют свежие результаты исследования, опубликованные во вторник, 8 октября, "Левада-центром".
Так, 31% и 64% россиян негативно оценили работу Путина и Медведева соответственно. Их деятельность одобрили 68% и 35%.
Треть россиян против Путина
BBC
Скриншот
Скриншот
Также большинство россиян неодобрительно отнеслись к работе Государственной думы и правительства – 60% и 55%.
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Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заговорили, что журналист Юрий Дудь может быть одним из кандидатов на пост Путина.
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