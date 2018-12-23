Каждый четвертый против Путина: появился неутешительный прогноз по России на 2019 год

Россияне уверены, что 2019 год окажется хуже уходящего 2018-го.

В частности, социологи ФОМ отметили рост негативных ожиданий по всем направлениям: от экономики до социальной сферы, передают "Актуальные комментарии".

В частности, согласно обнародованным данным каждый четвертый россиянин (25%) считает, что президент РФ Владимир Путин на своем посту работает плохо.

Именно экономические проблемы являются главным негативным фактором, влияющим на ожидания россиян, 31% граждан прогнозируют ухудшение экономической ситуации в стране, такой уровень пессимизма был характерен для кризисного 2008 года.

Владимир Путин Главком

Россияне также ожидают роста безработицы и преступности, однако наибольший рост негативных настроений прослеживается в сфере социального неравенства и имущественного разрыва между бедными и богатыми.

Примечательно, что сообщения об ухудшении ситуации в России в сети распространяют и приближенные к так называемому руководству "ДНР". В частности, советник главаря Александр Казаков рассказал о плачевном рейтинге Путина на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что в России рейтинг Путина снизился до небывалой за последние годы отметки. Российская система власти уже ощутила негативные последствия такого падения.

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