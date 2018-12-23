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Каждый четвертый против Путина: появился неутешительный прогноз по России на 2019 год

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Россияне уверены, что 2019 год окажется хуже уходящего 2018-го.

В частности, социологи ФОМ отметили рост негативных ожиданий по всем направлениям: от экономики до социальной сферы, передают "Актуальные комментарии".

В частности, согласно обнародованным данным каждый четвертый россиянин (25%) считает, что президент РФ Владимир Путин на своем посту работает плохо.

Именно экономические проблемы являются главным негативным фактором, влияющим на ожидания россиян, 31% граждан прогнозируют ухудшение экономической ситуации в стране, такой уровень пессимизма был характерен для кризисного 2008 года.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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Россияне также ожидают роста безработицы и преступности, однако наибольший рост негативных настроений прослеживается в сфере социального неравенства и имущественного разрыва между бедными и богатыми.

Каждый четвертый против Путина: появился неутешительный прогноз по России на 2019 год
Каждый четвертый против Путина: появился неутешительный прогноз по России на 2019 год

Примечательно, что сообщения об ухудшении ситуации в России в сети распространяют и приближенные к так называемому руководству "ДНР". В частности, советник главаря Александр Казаков рассказал о плачевном рейтинге Путина на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что в России рейтинг Путина снизился до небывалой за последние годы отметки. Российская система власти уже ощутила негативные последствия такого падения.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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