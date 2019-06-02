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Кавказцы зверски убили наемника Путина: опубликованы фото и видео

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На севере Москвы группа уроженцев Кавказа зверски убила бойца ГРУ Никиту Белянкина с позывным "Кадет", ударив ножом в сердце.

По данным Telegram-канала War Gonzo, ефрейтор из Новосибирска погиб в неравной драке с 10 парнями, которые повалили его на землю и добили смертельным ножевым ранением (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Никита Белянкин шел с девушкой по улице в деревне Путилково, которая находится прямо у МКАДа. Парень увидел, как у паба "БирХаус" толпа из 10 человек кавказской внешности била двоих славян. Никита решил заступиться за парней, которых в неравной драке уже повалили на землю и забивали ногами. Однако призывы выяснять отношения в справедливом бою привели к тому, что агрессия толпы переключилась на него. Никиту сбили с ног и убили ударом ножа в сердце", – сказано в сообщении.

Никита Белянкин

Никита Белянкин

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Уточняется, что один из парней, за которых заступился Белянкин, выжил и находится в больнице, другой – получил ножевое ранение. Одним из раненых оказался боец ГРУ Александр Орлов. Он рассказал в комментарии Telegram-каналу Readovka, что плохо помнит хронологию событий.

Никита Белянкин в Сирии

Никита Белянкин в Сирии

"Удар ножом, и я уже держу свои кишки", – сказал он, добавив, что зачинщиками потасовки были кавказцы, а сотрудники бара знали нападавших.

У убитого был с собой травматический пистолет, из которого он расстрелял два магазина, но нападавших это не остановило.

Погибший в РФ Никита Белянкин

Погибший в РФ Никита Белянкин

Кавказцы зверски убили наемника Путина: опубликованы фото и видео

Погибший был участником боевых действий в Сирии в 2016-2017 годах, за что был представлен к правительственным наградам.

Белянкин завершил службу в спецназе ГРУ несколько месяцев назад, а отслужил по контракту четыре года. Друзья также рассказали, что до этого спецназовец собирался поступать в артиллерийское училище в Смоленске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в Ростове-на-Дону группа кавказцев разогнала десантников в день Военно-воздушных войск РФ. А в 2012 году лица кавказской внешности напали на известного актера театра и кино Алексея Девотченко в московском метро.

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Тема
Криминал
Место
Россия
Тег
убийство
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Santi Amonito
Santi Amonito
И зачем украинцам знать о том, что творится в вонючем сарае под названием "педерасея"? Особенно про их наемников, убивавших людей в Сирии. Точно такие же орудуют на Донбассе - на украинской земле, против ее защитников. Точно такие же оккупировали украинский Крым. Так что, чем больше их не будет, даже от рук своих кавказцев (граждан эрэфии), тем лучше для Украины - меньше украинская земля будет полита упыриной "кровью" этой "мышебратской" нечисти.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
то есть кавказцы так просто разобрались с бойцами "спецназа" ГРУ...? и где-в центре Москвы...шо-то тут не так...
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