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16 декабря • обновлено в 18:46
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Катастрофа в российском спорте

"Как на правом берегу

Случилась катастрофия,

Муж попал под колесо,

А жена – под шОфера!"

Из совковых припевок.

На прошедшей неделе случилась "катастрофия" с российским спортом. Не то, чтобы он вдруг весь вымер в одночасье, но тем не менее, "житьишко там последно". Теперь за то, что ты состоишь в сборной РФ могут просто бить табло. Причем, не только в странах, с которой РФ воюет, но и там, где мошенники от спорта лишили медалей спортсменов этих стран.

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Но что там будут делать российские спортсмены: укутываться нейтральным флагом "Веселым Роджером" или выступать под флагом братского Китая, например – нам не интересно. А вот чисто академический интерес вызывает реакция официальной Москвы.

Как мы уже сообщали, тайная реакция уже последовала. За такой великий подвиг министр спорта РФ уже награжден орденами: "Александра Невского", "Александра Македонского", "Сутулого" и "Владимира Первопосланного". Ну наверняка ему еще каких-то ништяков подкинули, в смысле "седло большое, ковер и телевизор".

Но эта была тайная, не официальная реакция, о которой публика узнала только по слухам, но должна была сработать и официальная тяжелая артиллерия в лице знаменитой (в прошлом) спортсменки, чемпионки различных соревнований по спортивному и художественному литроболу, графини Валентины Полстакана-Матвиенко.

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Поступила она так, как делают ее соотечественники в более простых и житейских ситуациях, когда подвыпившая Валя или Вова, тихо и без особого скандала, можно сказать – вдохновенно, справляют какую-то нужду под соседскую дверь, и тут она открывается и возмущению соседей нет предела. На что подвыпившая особа укоризненно смотрит на них, качает головой, мол "Э-эх вы-ы!" И плетется себе дальше, непонятая и оскорбленная, вдаль, за горизонт.

Валя поступила точно так же и сказала, что проблем нету и олимпийские игры можно устроить у себя, непосредственно дома, а олимпийский огонь подкурит уже штатный сотрудник ФСБ, который это делал с олимпийским факелом на олимпиаде в Сочи.

Она высказалась не просто за проведение Олимпиады, но и за существенное расширение видов спорта, допущенных к соревнованиям. Понятно, что визитной карточкой этого спортивного форума стане "стеклянный триатлон", когда надо пробежать три километра и точно попасть в три баночки для анализов.

Чтобы порадовать уже совсем не радостного и скрюченного вождя, когда-то лихо гарцевавшего на ослике, решено учредить необычное состязание "гребля на лошадях". А учитывая уже давно как пенсионный возраст "вождей", которые уже 20 лет находятся у кормила власти, именно для них будут состязаться спортсмены в соревновании: "Перетягивание каната из штанов". Классика, наподобие "бег на месте" и "прыжки в сторону", метание лепешек из коровьего навоз – никуда не денутся, а вот художественную гимнастику, безусловно исключат, чтобы не сыпать соль на раны и другие места.

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Однако реакция нынешней предводительницы совета федерации оказалась отнюдь не спонтанной. В местах скопления российских спортсменов, были обнаружены листовки провокационного содержания. Нам прислали фотографию одной из них.

Очевидно, что спортсмены, как и артисты, народ с очень тонкой натурой и им никак нельзя без гастролей и выступлений. Их начинает пучить и все такое, а тут – листовка такого содержания. Именно по этой причине и возникла идея проведения такого спортивного форума. В общем, танковый биатлон на Красной площади и командный штурм фанерного Бундестага, примерно там же – обеспечены. Тем более, что все это будет происходить на фоне московского Дисней-Ленда, который еще называют кремлем. В общем, должно быть весело и спортивно.

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Место
Россия
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Источник: Линия обороны
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