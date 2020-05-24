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24 мая • обновлено в 15:05
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Касьянов рассказал, как российские элиты усомнились в Путине

11.7т
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Российские элиты начали сомневаться в возможности президента РФ Владимира Путина эффективно руководить страной.

Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

Владимир Путин и Михаил Касьянов

Владимир Путин и Михаил Касьянов

"Хоть бюджетные резервы и огромные, но при кризисе их хватит года на полтора-два. Даже путинские министры признают. И вот тогда начнутся глубокие сомнения: "А царь настоящий?" Сможет ли он защитить свои элиты, которые имеют доступ к кормлению. Они начнут задавать друг другу такие вопросы. Пока что мы находимся в глубине темноты, где Путин распоряжается судьбами народов по полной. Граждане пока терпят", – отметил он.

По словам Касьянова, тезис о том, что "Путин для России – это плохо, но альтернативы нет", его пропаганда насаждает в умы людей уже 20 лет.

"Они создали такое ощущение и представление. Да, многие путинские сторонники и поклонники уже сейчас признают, что не любят и некоторые даже ненавидят его. Но при этом говорят: "Что делать-то? Замены-то нет, а кто вместо него?" – рассказал экс-премьер.

На вопрос, кто сейчас может быть альтернативой Путину, он ответил, что речь должна идти не о личности, а о группе людей.

"Вопрос в объединении группы разумных людей, которые знают, что надо делать со страной и готовы взять на себя ответственность. Такая группа будет сформирована за одну-две ночи. Это небольшая проблема", – подчеркнул Касьянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Касьянов спрогнозировал, что к концу мая-начале июня в России объявят о победе над коронавирусом, запланируют военный парад ко Дню победы и референдум о продолжении президентских полномочий Владимира Путина еще на 16 лет.

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Персоны
Михаил Касьянов Владимир Путин
Место
Россия
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