Каспаров о болезни и бункере Путина: он полностью перестал контролировать ситуацию

Судя по большему количеству информационных сливов о личной жизни российского президента Владимира Путина, в том числе о его внебрачных детях и связях, возникает ощущение, что он полностью перестал контролировать ситуацию.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал 13-й чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров. По его словам, эти догадки подтверждает факт, что глава РФ долгое время вообще не появляется на людях и сидит в т.н. бункере.

"Политический фон в России говорит о скрытых разнообразных процессах. В диктатуре всегда все происходит за закрытыми дверями: схватка бульдогов под ковром. Пошло большое количество слива о личной жизни Путина, внебрачных детях, связях – то есть о деньгах. Ощущение, что он полностью перестал контролировать ситуацию", – сказал Каспаров.

В добавок к этому Путин долгое время скрывается от общественности в каком-то бункере, что тоже вызывает вопросы.

"Понятно, вирус, у него все-таки возраст такой… В любой диктатуре здоровье вождя – одна из главных государственных тайн. Все, что мы слышим, должны воспринимать со скептицизмом. А вот состояние здоровья, насколько оно позволяет Путину держать бразды правления – по многочисленным косвенным признакам можно предположить, что что-то там происходит. Дыма без огня не бывает", – подытожил Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гарри Каспаров рассказал, что Администрация нового американского президента Джо Байдена поддержит Украину в противостоянии с Россией, а политика по отношению к Кремлю у США будет довольно жесткой.