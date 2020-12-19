Каспаров назвал условие, при котором Путин покинет пост президента России

Президент России Владимир Путин покинет свой пост только в случае катастрофического ухудшения здоровья.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал 13-й чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров. По его словам, больше никакие другие причины его к такому действию не подтолкнут.

"Для того чтобы Путину уйти сейчас, ему нужно отдать все рычаги власти. Но он настолько подмял под себя все пространство, что я не могу представить, как он сможет это сделать. Если же такое случится, то в первую очередь из-за катастрофического ухудшения его здоровья. Больше ничего его к этому не подтолкнет", – сказал Каспаров.

По его словам, в целом мифология путинского режима за более 20 лет его правления среди россиян исчерпана.

"Путин, который принес стране избавление от кошмарных 90-х и повышение уровня жизни – в прошлом. Сейчас нарастание проблем ассоциируется именно с ним, как со стареющим диктатором, который ничего не может предложить, а только цепляется за власть", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гарри Каспаров рассказал, что администрация нового американского президента Джо Байдена поддержит Украину в противостоянии с Россией, а политика по отношению к Кремлю у США будет довольно жесткой.