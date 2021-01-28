Каспаров назвал Россию 'умирающим динозавром' из-за протестов

В России прошли протестные митинги, что говорит о том, что страна находится в агонии. И даже президент РФ Владимир Путин не знает, когда все закончится.

Об этом в интервью Foreign Policy рассказал 13-й чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров. Он отметил, что любая диктатура всегда сталкивается с падением.

"То, что мы видим сейчас – это страна в агонии. Сегодня агония умирающего динозавра может быть очень опасна для тех, кто находится поблизости. И мы не знаем, как долго продлится эта агония. Плохая новость в том, что я не знаю, когда и как наступит конец. Но хорошая новость в том, что этого не знает и Путин", – рассказал он.

Каспаров указал, что протестные митинги стали результатом 20-летней диктатуры Путина.

"Эти протесты были первыми, когда народ России проявил какое-то сопротивление. И могу с гордостью сказать, что демонстрации также были мирными... Единственное насилие исходило от полиции, и это была настоящая жестокость полиции. Это была жестокость, спонсируемая государством", – отметил политик.

По мнению оппозиционера, Путин не пойдет ни на единую уступку, ведь даже западные санкции не влияют благополучие приближенных к главе Кремля.

"Пока я не вижу, что вулкан начал извергаться. Но что могло бы изменить ситуацию, что могло бы склонить чашу весов, так это решительный ответ Запада…У американской разведки определенно больше информации о коррумпированных олигархах России, чем у Навального", – убежден Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января в России прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. К вечеру в целом силовики задержали около 3000 человек.