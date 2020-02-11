Во времена, уже канувшие в лету, на Московии очень сильно поднялись дельцы с Кавказа, которые развернули просто промышленное производство "паленки" – контрафактной водки. Главное, что технология ее производства была простая как таблетка пургена в тарелке щей. Через границу завозился самый низкосортный спирт, который за границей использовали в медицинских или технических целях, для каких-то настоек или антисептиков, разводили его водой, разливали по бутылкам и вот тебе "паленка".

Правда, случались и сбои, вместо этилового спирта, привозили метиловый, но тут уж что уж! Нет, кого-то даже откачали, но в основном, потребители напитка отправлялись на стройку сцены для ансамбля имени Александрова и певца Кобзона, вместе с его париком, сделанным (по слухам) из мошонки павиана.

Но время шло, нефть и газ подорожали и господа стали позволять себе вискарики, джины и прочие текилы, не все конечно, но многие. Остальные пересели на "Боярку", потому что продавалась она в аптеках, а раз так, то отравы не должно быть. И многие были очень разочарованы.

Однако, полный фен-шуй наступил чуть позже, когда за дело взялись государственные структуры. Шутка ли, сам МИД взял на себя общественную нагрузку, снабжать население коксом. В общем, дипломаты – народ обстоятельный и колумбийские картели просто не успевали паковать товар и лепить на него ярлыки партии "Е**ная россия". Но лиха беда начало. На такие же промышленные рельсы были поставлены и вопросы снабжения населения героином, который поставляется из дружественного РФ Афганистана, где Серега Лавров сильно покорешился с местными талибами.

В общем, афганская дурь пошла в РФ такими объемами, что население РФ переплюнуло всех в потреблении этих замечательных средств от головной боли, усталости, а главное – от глупых мыслей.

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Если бы в РФ был объявлен конкурс на самый лучший девиз страны, то наверняка победил бы "Ой, подумаешь – укол! Укололся – и пошел!" Думаю, что и церковь там не против такого расклада, хотя сама она больше специализировалась по курительным средствам. Говорят, что Гундяев одно время очень обижался, когда его называли прозвищем "Табачный капитан". Против табака он не имел ничего против и даже наоборот, а вот конторское звание у него уже тогда было генеральское и "капитана" он принимал как личное оскорбление.

Но ситуация не стоит на месте и ряд провальных операций, а к тому же и санкции, вынудили российское руководство задуматься над тем, чем они будут "мазаться", если американцы перекроют привычные каналы доставки этих веселящих продуктов. И как всегда, решение нашлось в бессмертных творениях великого кормчего и аистячего – Путина Вовы Вововича.

Правда, изначально тезис касался колбас, помидоров, сыров и прочего, но потом стал применяться к чему угодно, и в конце концов, импортозамещение добралось и до этой отрасли народного хозяйства. Вот, что об этом сообщает российская пресса.

"В России возобновится культивирование опийного (снотворного) мака и конопли для промышленности и медицины".

Вчера, в официальной прессе было обнародовано соответствующее постановление нового правительства, в котором, в частности, говорится:

"В промышленных целях разрешено выращивать коноплю с содержанием тетрагидроканнабинола в объёме не более 0,1%, а также мак снотворный с общим содержанием кодеина, орипавина, морфина и тебаина в объёме не более 0,6%.

Для применения в медицине и ветеринарии разрешается выращивать сорта мака снотворного с неограниченным содержанием объёмных долей наркотических средств и психотропных веществ".

В общем, осталось как-то порешать с плантациями коки, но скорее всего, их разместят прямо на режимном объекте "Бочаров ручей" в Сочи, где летом живет Путин, как говорится: "Чтобы два раза не вставать". Он же первым и пробу снимать будет. В общем, нечего кормить буржуев, когда все можно делать у себя дома, а там глядишь и на экспорт пойдет. Кстати, трубу Северный Поток №2, можно ведь по-разному использовать.

Так что импортозамещение – на марше!

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