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Карма Путина: выяснился показательный нюанс пожара на кораблях у Керченского пролива

2.2тЧитать материал на украинском

Инциденты на двух кораблях, которые загорелись у Керченского пролива в результате взрыва газа, могут быть связаны с санкциями против России из-за поставок у Сирию топлива.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два источника. Так, выяснилось, что одному из танкеров ("Маэстро") запретили заходить в порт Темрюк на юге России владельцы его единственного газового терминала "Мактрен-Нафта".

Суда могли перебрасывать топлива прямо посреди моря, если у них не было доступа к порту для погрузки.

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Корабли с такими же названиями, как и те, которые вспыхнули, ранее были включены в консультативную записку о санкциях США в прошлом году из-за доставки топлива в Сирию.

Карма Путина: выяснился показательный нюанс пожара на кораблях у Керченского пролива
Карма Путина: выяснился показательный нюанс пожара на кораблях у Керченского пролива
Карма Путина: выяснился показательный нюанс пожара на кораблях у Керченского пролива

Как сообщал OBOZREVATEL, в нейтральных водах в районе Керченского пролива в понедельник, 21 января, загорелись два судна под флагом Танзании — "Маэстро" и "Кандий". Не менее 10 человек погибли. Еще шестеро пропали, шансы найти их живыми мизерные.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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