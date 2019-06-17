В США прямо сейчас разгорается скандал, говорящий об очень многом и кстати, удивительным образом он может сдвинуть с места процесс натуральной изоляции Московии в ее лепрозории. Но обо всем по порядку.

Итак, в борьбе демократов даже не с республиканцами, а лично с товарищем Трампом, в ход пошли все средства, даже самого сомнительного свойства. В общем, сейчас уже никто и не скрывает, что налицо вендетта за то, как именно Трамп вырвал победу на президентских выборах у кандидата от демократов – Хилари Клинтон.

В общем. "The New York Times" опубликовала небольшую по размерам, но огромную, по своей разрушительной силе, статью о том, что спецслужбы США участили операции по внедрению вредоносного кода в компьютерные системы РФ, управляющие системами энергоснабжения страны.

Понятно, что статью писали профи и наверняка – ее вычитывали юристы и потому на публику она попала в обтекаемом виде, но кому надо, тот все понял. В ней была оговорка о том, что Штаты проводят подобные операции в ответ на то, что делают сами россияне. Вот как это выглядит.

"Сторонники более агрессивной стратегии заявили, что она давно назрела после нескольких лет публичных предупреждений Министерства внутренней безопасности и ФБР о том, что Россия внедрила вредоносное ПО, которое может саботировать американские электростанции, нефте и газопроводы или водоснабжение в любом будущем конфликте с США".

Казалось бы, приличия соблюдены, публике пояснили, что соответствующие службы не просто так шалят в российских сетях, а отплевываются от подобных же российских действий, но все было бы хорошо, если бы не дальнейший осуждающий тон:

"Но это также несет в себе значительный риск обострения ежедневной цифровой холодной войны между Вашингтоном и Москвой".

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И повод, использованный для написания этой статьи, тоже весьма красноречив.

"Во вторник на публичном выступлении советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Р. Болтон заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время более широко рассматривают потенциальные цифровые цели как часть попытки "сказать России или кому-либо еще, кто занимается кибероперациями против нас: "Ты заплатишь цену".

В общем, общий смысл статьи сводится к уже знакомому "республиканцы хотят нас поссорить с Москвой", и это при том, что РФ показала образцы беспрецедентного вторжения в американскую Сеть, в том числе, и в электронную почту их кандидата Клинтон. Осуждающий тон так и сквозит во всей этой статье.

Апофеозом же послужил следующий итоговый посыл:

"Администрация отказалась описать конкретные действия, предпринимаемые ею при новых властях, которые Белый дом и Конгресс предоставили отдельно в прошлом году кибер-командованию Соединенных Штатов, подразделению Пентагона, которое проводит наступательные и оборонительные операции военных в онлайн-мире".

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В связи с этим стоит напомнить, что в структуре вооруженных сил США недавно появилось новое командование, ответственное как раз за подобные операции. Понятно, что образование и финансирование такого командование было обосновано и утверждено конгрессом. То есть, необходимость его создания – адекватна реальным угрозам для США и не вызывает сомнений.

Более того, в статье говорится о том, что при тотальной проверке объектов энергетики США агентами киберкомандования, включая электросети, газовые и нефтяные комплексы и даже атомные электростанции, удалось обнаружить следы взлома и проникновение в сеть нескольких российских групп хакеров и в том числе тех – кто ломал сервер предвыборного штаба демократической партии.

Сам смысл деятельности этого командования говорит о секретности проводимых мероприятий, и раз так, то даже в США, где конституция прямо гарантирует доступ к информации, данные о работе военных, в закрытых областях, не подлежат огласке.

Тем не менее, под прикрытием правильных блоков информации было вытащено на публичное обозрение то, что и как делает киберкомандование, и выражена озабоченность по поводу эффективности этой деятельности. Заметим, ни Московия, ни Китай, ни любая другая страна, имеющая подобные структуры, никогда публично не обсуждает их деятельность и уж тем более – не подтверждает проведение каких-то конкретных мероприятий или операций. Здесь же довольно подробно описываются направления деятельности киберкомандования и главное – тенденции, отслеженные за последнее время.

В арестантской среде имеется неписаное правило – не болтай лишнего и не спрашивай никого и ни о чем. Это потому, что в любом арестантском коллективе, скорее всего, находится агент, работающий на оперчасть. Там таких агентов называю "курка". Так вот, если кто-то начинает задавать какие-то вопросы, скорее всего, он получит хлесткий ответ: "А для кого интересуешься?" Это значит, что некто перешел грань общепринятых там правил и позволил себе лишнего.

Вот и с этой статьей возникает вопрос о том, для кого она вообще была написана и для чего? Это тем более удивительно для такого всемирно известного издания, где опыт журналистов и редакторов должен бы предотвращать подобные вещи.

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Ведь что произошло на самом деле? Вспомним недавнюю эпопею по выходу США из договора по запрету ракет малой и средней давности. События там развивались просто стандартно для РФ. Москва начала разработку нового изделия, прямо попадающего под запрет договора, более десяти лет назад и Штаты, с нарастающей интенсивностью, уже лет семь как призывали Москву остановить свой проект и не нарушать условий договора. В ответ из Кремля разводили руками, делали тупой портрет и говорили: "а мы ничего такого не делаем, докажите!"

По дипломатическим каналам им передавали определенные доказательства, подкрепленные настойчивым требованием вернуться к условиям договора. А из Москвы отвечают: это все – фальшивка, вы се придумали и напрасно нас обвиняете. Игра в "мороз" там стала национальной забавой, а портрет пресс-секретаря Пескова даже без слов сигнализирует, по любому поводу: "Это не мы – докажите!"

Итог всем известен, Штаты официально, как это и положено солидной, уважающей себя державе, вышли из договора и пояснили причину своего выхода. И вот вслед этому выходу в Москве раздался вой привычного свойства: "Мы соблюдали договор до последнего, а Штаты – вышли из него, чем продемонстрировали свою агрессивную сущность". Это примерно то же самое, как и война с Германией, о которой и до сих пор рассказывают, что та напала без причин и не спровоцированно. Это при том, что войск у совка было чуть больше, чем у немцев, а техники и вооружений – в разы больше. Это была не провокация.

То же самое и с эпопеей вокруг Киберкомандования. Москва по уши влезла в американские сети, но именно американское издание дало россиянам в руки инструмент, которым они безусловно воспользуются, обвиняя Вашингтон во вторжении в свои сети. Если в Нью-Йорк Таймс эту подачу сделали по тупости, то они могут смело рассчитывать на премию Дарвина. Хотя есть вариант и куда более тревожный.

По поводу этой публикации Трамп уже выступил с обвинениями в измене. Но это – эмоции. Думаю, что будет очень сложно что-то такое доказать, а если затеять этот процесс, то потери имиджа будут колоссальными, "наезд на прессу" будет раздут до небес, а толку - ноль.

Все это очень хорошо известно нам, когда собственная пресса работает не просто в ущерб национальным интересам, а в интересах реального, а в случае США – потенциального противника. Прямо или косвенно, Москва научилась вливать яд через местные СМИ, просто в Украине это получило тотальный характер, а Штаты имеют пока эпизодические инциденты. Но все будет развиваться по нарастающей. И происходить это будет до тех пор, пока Московия не будет признана абсолютным злом, которое следует как минимум изолировать полностью и обнести забором. Ничего там не покупать и ничего не продавать, самих россиян, в виде солсберийских паломников – вернуть взад, а наворованные и вывезенные капиталы – обернуть в доход государств, на чьих территориях находятся все эти активы.

Только таким способом можно существенно повлиять на ситуацию, более мягкие варианты уговоров или озабоченности – остались в прошлом. Сейчас все большую актуальность набирает лозунг Марка Порция Катона: "Carthago delenda est"

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