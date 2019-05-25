Кара небесная: в России за ночь произошли два землетрясения

В ночь на 25 мая в Дагестане (Россия) было зафиксировано два землетрясения.

Информацию об этом распространило местное Главное Управление МЧС. Так, по данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34 по киевскому времени.

"На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров", – сказано в сообщении.

Землетрясение в Дагестане Скриншот с видео

Подземные толчки ощущались в городах Буйнакск, Махачкала и Каспийск.

Второй раз землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировали в 02:44 по киевскому времени. Его эпицентр, согласно сообщениям от МЧС, находился в 3,5 километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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