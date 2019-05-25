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Кара небесная: в России за ночь произошли два землетрясения

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В ночь на 25 мая в Дагестане (Россия) было зафиксировано два землетрясения.

Информацию об этом распространило местное Главное Управление МЧС. Так, по данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34 по киевскому времени.

"На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров", – сказано в сообщении.

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Кара небесная: в России за ночь произошли два землетрясения
Кара небесная: в России за ночь произошли два землетрясения
Землетрясение в Дагестане

Землетрясение в Дагестане

Скриншот с видео

Подземные толчки ощущались в городах Буйнакск, Махачкала и Каспийск.

Второй раз землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировали в 02:44 по киевскому времени. Его эпицентр, согласно сообщениям от МЧС, находился в 3,5 километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМахачкала
Тег
Новости России
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Кара небесная: в России за ночь произошли два землетрясения"??? Кара небесная-это когда 6 президентов и с каждым новым всё глубже в жопу.
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Юг Руси
Юг Руси
Кара небесная - https://www.obozrevatel.com/crime/zakarpate-ushlo-pod-vodu-opublikovanyi-foto-i-video-strashnogo-potopa.htm 😁
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Кара небесная - это самый нищий концлагерь бандер Руина, с бандерами которых Природа мозгов лишила, а землятресения это обычные природные явления. У пиндосов, своих хозяев спросите, их каждый день трясет...
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