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15 сентября • обновлено в 15:35
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Кара небесная: в России сгорел дотла храм. Фото и видео

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В воскресенье, 15 сентября, в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области (Россия) дотла сгорел храм Русской православной церкви.

Фото и видео с места ЧП опубликовали местные жители в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что огонь охватил все здание и обрушил купол церкви. По данным очевидцев, деревянное здание сгорело буквально за 20 минут.

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В Свердловской области России сгорел храм

В Свердловской области России сгорел храм

Скриншот из видео

Как уточняет "URA.RU" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, на место пожара были направлены 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

По состоянию на 14:45 по местному времени пожар удалось ликвидировать. Стало также известно, что в момент возгорания в храме находились 6 человек. Им удалось самостоятельно покинуть здание. Причины ЧП установить пока не удалось.

В Свердловской области России сгорел храм

В Свердловской области России сгорел храм

URA.RU

В Свердловской области России сгорел храм

В Свердловской области России сгорел храм

URA.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Люботине Харьковской области сгорел храм Николая Чудотворца, который принадлежал Русской православной церкви в Украине.

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Место
Россия
Теги
Новости России РПЦ
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CARGO 100
CARGO 100
Кара небесная - это журналисты обоза ... ДБЛ !!!
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