Кара небесная: в России сгорел дотла храм. Фото и видео

В воскресенье, 15 сентября, в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области (Россия) дотла сгорел храм Русской православной церкви.

Фото и видео с места ЧП опубликовали местные жители в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что огонь охватил все здание и обрушил купол церкви. По данным очевидцев, деревянное здание сгорело буквально за 20 минут.

В Свердловской области России сгорел храм Скриншот из видео

Как уточняет "URA.RU" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, на место пожара были направлены 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

По состоянию на 14:45 по местному времени пожар удалось ликвидировать. Стало также известно, что в момент возгорания в храме находились 6 человек. Им удалось самостоятельно покинуть здание. Причины ЧП установить пока не удалось.

В Свердловской области России сгорел храм URA.RU

В Свердловской области России сгорел храм URA.RU

Православный деревянный храм сгорел в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области. Пожарным понадобилось полтора часа для тушения огня. pic.twitter.com/SU1CfuRGur — Актуальная Россия (@RussiaActually) September 15, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Люботине Харьковской области сгорел храм Николая Чудотворца, который принадлежал Русской православной церкви в Украине.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.