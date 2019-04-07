"Каннибалы!" В Новосибирске мужчины устроили кровавую резню на глазах у детей

В российском Новосибирске мужчины при свете дня зарезали двух баранов прямо во дворе многоквартирного дома на глазах у детей.

По данным AIF, это случилось во дворе дома №7 по улице 2-ой Ольховской, где играли дети, а невольными свидетелями зрелища стали жильцы.

Уточняется, что местные жители были больше возмущены не фактом убоя, а тем, что делали это возле домов, не смыв за собой кровь. Новость моментально разлетелась в сети. Хотя многие возмутились подобными действиями на глазах у детей, но были и те, кто припомнил про халяль – "все то, что разрешено и допустимо в исламе".

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"В Новосибирске на глазах местных жителей разыгралась кровавая вакханалия: группа мужчин резали баранов прямо перед подъездом многоквартирного дома", – сказал один из пользователей.

"Каннибализм в каком-то смысле", "Звери зарезали барана", "Это путинские скрепы", "Вот тебе и Новосибирск – кладезь сибирских ученых", "Обычное убийство. Средь бела дня", "Давайте теперь все резать баранов, коров, свиней во дворах. Полиция и закон позволяют, видимо", "Высококультурные россияне потрясены", – написали в сети.

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В Новосибирске на глазах местных жителей разыгралась кровавая вакханалия: группа мужчин резали баранов прямо перед подъездом многокв.дома. pic.twitter.com/cdiZ0zn2qM — Ксения (@KseniaDeryavska) 6 квітня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно россияне в сети высмеяли статистику Федеральной службы государственной статистики РФ по производительности труда. Согласно данным ведомства, в 2016 году этот показатель не падал, а в 2017 году заметно вырос.

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