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"Канал "Россия" – позор России": на акции протеста в Москве освистали кремлевского пропагандиста

3.1т Читать материал на украинском

В Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму протестующие освистали журналиста пропагандистского кремлевского телеканала "Россия-1".

Видеоролик инцидента опубликовали в Telegram-канале "Дождь" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Корреспондент заявил на камеру, что в митинге приняло участие всего 20 тысяч человек, специально занизив реальные цифры.

Журналиста "России-1" освистали на митинге

Журналиста "России-1" освистали на митинге

"Новая газета"

После этого участники акции протеста окружили его и начали скандировать "Позор!" и "Канал "Россия" – позор России", мешая пропагандисту записывать сюжет.

(OBOZREVATEL также вел онлайн-трансляцию протестов в России – все подробности, фото и видео смотрите здесь)

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Москве прошел митинг из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг под лозунгом "Вернем себе право на выборы" начался в 14:00 на проспекте академика Сахарова.

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это те, которые типа за свободу слова и демократию?
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