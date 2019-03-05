Камни к чаю: в России разгорелся громкий продуктовый скандал

Жительница Тюмени в одном из магазинов популярной российской сети "Пятерочка" купила упаковку сахара-рафинада с камнями вместо товара.

Как сообщает 72.ru, горожанка Елена Силич уверяет, что на упаковке не было следов повреждений, но зато с обратной стороны был нарисован крестик.

"Купила сахар на работу. Налила чаю, открываю упаковку, а там такое. У коллеги даже глаза округлились. Никто не поверил сразу, что такое возможно вообще", — рассказала покупательница.

72.ru

Помимо камней, в коробке находился буклет сети, принадлежащей X5 Retail Group. Горожанка вернулась в магазин, чтобы разобраться. Оказалось, что она не первая, кто возвращает бракованный "сахар". По словам женщины, камни вместо рафинада были в упаковках, на которых был нарисован крестик.

Известно, что компания приступила к изъятию из продажи партии сахара "Чайковский" изготовителя ООО "Русагро-Тамбов".

"Торговая сеть направила официальное письмо поставщику с требованием о проведении служебной проверки. После полного анализа сложившейся ситуации будет принято решение о дальнейших мерах", — отметил собеседник "РИА Новости".

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что официальных обращений от покупателей в ведомство пока не поступало, в связи с чем проверка в настоящее время не проводится.

"Информацию из сети интернет мы до специалистов довели. Пока не можем сказать, какие будут приниматься меры", — уточнили в ведомстве.

Иллюстрация matritca.kz

Как писал OBOZREVATEL, ранее жительница Запорожья заявила, что в одной из аптек города приобрела таблетки, которые были подменены на макаронные изделия. Она поделилась фото неудачного приобретения.

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