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Камни к чаю: в России разгорелся громкий продуктовый скандал

4.5тЧитать материал на украинском

Жительница Тюмени в одном из магазинов популярной российской сети "Пятерочка" купила упаковку сахара-рафинада с камнями вместо товара.

Как сообщает 72.ru, горожанка Елена Силич уверяет, что на упаковке не было следов повреждений, но зато с обратной стороны был нарисован крестик.

"Купила сахар на работу. Налила чаю, открываю упаковку, а там такое. У коллеги даже глаза округлились. Никто не поверил сразу, что такое возможно вообще", — рассказала покупательница.

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Камни к чаю: в России разгорелся громкий продуктовый скандал

72.ru

Помимо камней, в коробке находился буклет сети, принадлежащей X5 Retail Group. Горожанка вернулась в магазин, чтобы разобраться. Оказалось, что она не первая, кто возвращает бракованный "сахар". По словам женщины, камни вместо рафинада были в упаковках, на которых был нарисован крестик.

Известно, что компания приступила к изъятию из продажи партии сахара "Чайковский" изготовителя ООО "Русагро-Тамбов".

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"Торговая сеть направила официальное письмо поставщику с требованием о проведении служебной проверки. После полного анализа сложившейся ситуации будет принято решение о дальнейших мерах", — отметил собеседник "РИА Новости".

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что официальных обращений от покупателей в ведомство пока не поступало, в связи с чем проверка в настоящее время не проводится.

"Информацию из сети интернет мы до специалистов довели. Пока не можем сказать, какие будут приниматься меры", — уточнили в ведомстве.

Иллюстрация

Иллюстрация

matritca.kz

Как писал OBOZREVATEL, ранее жительница Запорожья заявила, что в одной из аптек города приобрела таблетки, которые были подменены на макаронные изделия. Она поделилась фото неудачного приобретения.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияТюмень
Теги
скандалымошенникифотографииНовости России
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
В рассеюжке все ,как -то...Не так !!!Вместо таблеток-мел,вместо молока-пальмовое масло..цынк!!!Вместо сахара-камушки..Вместо мяса свинины в колбасе-фрагменты мяса человека!(Черкизовский мясокомбинат)Вам осталость спеть осанну своему царю,что бы манна из небес сыпалась...
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минин евген
минин евген
так вот оно какое, кацапское импортозамещение. ками ж с неба?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
минин евген, мальчик если б тебе дали в руки коробки с ватой и кирпичами...ты бы разницу не узрел?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
минин евген, лапочка ты наверно единственно верящий тута в фуфло написанное обозревателем ...глазки прикрой будь проще
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Россию взорвала?...Милочки в России если б не вы ...обозрева ель с вашими выдумками...никто б и не узнал...Благодаря вам россияне ...человек 15 узнали об этом феерическом фантастическом происшествии которое наврядли имело место
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