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"Камасутра пошла!" В России пара занялась сексом на глазах посетителей ночного клуба. Видео 18+

22.1т Читать материал на украинском

В российском Дзержинске на камеру попались любовники, которые решили заняться сексом около ночного клуба на лавочке.

Пару не смутили люди вокруг. Девушка явно видела, что ее снимают на видео.

"Чисто камасутра пошла", - говорит оператор за кадром.

"Эти ребята точно не мерзнут на вершине айсберга моральных устоев", - сказано в комментариях к видео.

"Мы не в курсе этой ситуации, Но я не удивлена. У нас свободная страна", - заявила местному изданию NN.RU администратор клуба.

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Место
Россия
Тег
Секс
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
хохлушка на заработках ...
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Скрепы разогнулись
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Наркоши. Жрут синтетику, потом размножаются
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