"Камасутра пошла!" В России пара занялась сексом на глазах посетителей ночного клуба. Видео 18+

В российском Дзержинске на камеру попались любовники, которые решили заняться сексом около ночного клуба на лавочке.

Пару не смутили люди вокруг. Девушка явно видела, что ее снимают на видео.

"Чисто камасутра пошла", - говорит оператор за кадром.

"Эти ребята точно не мерзнут на вершине айсберга моральных устоев", - сказано в комментариях к видео.

"Мы не в курсе этой ситуации, Но я не удивлена. У нас свободная страна", - заявила местному изданию NN.RU администратор клуба.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции пара туристов среди белого дня занялась сексом на надувном матрасе вблизи оживленного пляжа.

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