Вам может показаться, что в пикете у спецприемника №1 на Симферопольском бульваре я спал стоя, как лошадь, но это поверхностное впечатление. Просто фотограф Рыклин Александр безошибочно выбрал ту фотографию, на которой я моргаю.

Потом я зашел в этот спецприемник, чтобы навестить Льва Александровича, но выяснилось, что арестованным полагается одно свидание в 10 суток, и если зайду я, то это будет вместо родных. Оставил передачу - книгу с дарственной надписью. Потом текст этой дарственной надписи переписал в казенный листок описи (орднунг есть орднунг).

Новости Мы летим в пропасть

Выслушал сетования капитана на плохое поведение задержанного Пономарева - конфликтует, требует соблюдения закона... Да, он вообще странный, этот Лев Александрович. Законы какие-то...

Какой все это стыд.

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