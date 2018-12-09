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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
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Какой все это стыд

Вам может показаться, что в пикете у спецприемника №1 на Симферопольском бульваре я спал стоя, как лошадь, но это поверхностное впечатление. Просто фотограф Рыклин Александр безошибочно выбрал ту фотографию, на которой я моргаю.

Какой все это стыд

Потом я зашел в этот спецприемник, чтобы навестить Льва Александровича, но выяснилось, что арестованным полагается одно свидание в 10 суток, и если зайду я, то это будет вместо родных. Оставил передачу - книгу с дарственной надписью. Потом текст этой дарственной надписи переписал в казенный листок описи (орднунг есть орднунг).

Новости
Мы летим в пропасть

Выслушал сетования капитана на плохое поведение задержанного Пономарева - конфликтует, требует соблюдения закона... Да, он вообще странный, этот Лев Александрович. Законы какие-то...

Какой все это стыд.

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Автор
Виктор ШендеровичВиктор Шендерович
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктора Шендеровича
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
власти пидарасии своими запретами на массовые протесты превратили любой протест в фарс. Какая же это блевотно-каловая, жалкая недострана!
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Молодца швендерович...книжку передал с автографом..а на куя? в целях экономии? она даже на туалетную бумагу не тянет..сгоношил бы сальца с колбаской.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Дегтяренко Светлана, а тебя друзья пидарасом не считают за то, что ты назвался бабским именем? Или они сами пидары?
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Дегтяренко Светлана, кацапія, х**і..
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