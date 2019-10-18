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18 октября • обновлено в 14:51
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Какой была бы Россия без Ленина

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Чуть больше сотни лет назад, в феврале 1917 года в Российской империи произошла Февральская революция, в ходе которой царь Николай Второй отрёкся от престола, и в России закончилась эпоха монархического правления. К власти пришло Временное правительство, которое называлось так потому, что принимало власть в России до предстоящих выборов — до которых оно не досидело, будучи свергнутым большевиками в ходе Октябрьского переворота.

Многие по старой советской программе продолжают считать, что Ленин якобы сверг царя — но это не так, Ленин сверг законное и демократическое Временное правительство путём вооружённого переворота против демократии. Фактически, большевики пришли к власти путём обмана и военных действий против собственного народа — так как понимали, что на честных выборах у их популистских лозунгов будет не слишком-то много шансов. Особенно забавно кстати было наблюдать, как советские историки и пропагандисты вылезали из кожи, пытаясь как-то "объяснить" этот факт в своей совковой пропагагде — "а вот Керенский... он вообще такой противный был! Френч носил! А удрал в женском платье, ахах как смишно! Хорошо что мы его свергли."

Позже те самые большевики начали вести против собственного народа войну и бомбить крестьян газовыми снарядами — но это как говорится уже другая история. В сегодняшнем посте мне хотелось бы написать о том, какой была бы Россия без Ленина и без Октябрьского переворота в целом — как мне кажется, всё было бы только лучше, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте и в комментариях к нему — обсуждаем, какой была бы Россия без Ленина.

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Вот какой была бы Россия:

1. Россия сохранила бы нормальные отношения с европейскими странами (которые практически всю советскую историю воспринимали коммунистов как бандитов, осуществивших переворот, и в общем-то справедливо). Не родилась бы советская конспирология а-ля "Обама писяет в наших подъездах" и "нас уничтожают планом Даллеса", Россия осталась бы в русле общеевропейской истории и сама воспринимала бы себя как тот самый цивилизованный Запад по отношению к менее развитым южным и восточным странам.

2. В стране не было бы гражданской войны и последующей социальной напряженности, сохранявшейся десятилетиями. Ликвидация сословных неравенств произошла бы мирным путём — не урезанием прав "высших сословий", а уравнивания с ними в правах низших.

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3. Не было бы концлагерей и репрессий, не произошло бы то, что многие исследователи называют "антропологическим сдвигом" — практически тотальное и полное уничтожение интеллигенции старых времен и приходу в руководящие слои людей из низов, часто не обогащенных ни интеллектом, ни порядочностью, ни человечностью.

4. Развитие промышленности и индустриализация проходила бы мирно — не путем отбирания последнего зерна у голодных крестьян и выставления заградотрядов на границах украинских сёл, а путём мирного развития частных компаний и полноценной торговли с партнерами в других странах.

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5. Отделение религии от государства также произошло бы мирно. Не было бы взорванных церквей и убитых религиозных деятелей, религия заняла бы в обществе примерно то же место, что и в Европе — кто хочет верит, кто хочет нет, никто ничего никому не навязывает. И как следствие — не было бы нынешнего религиозного "ренессанса", когда религиозные фундаменталисты везде лезут со своими идеями, пихают религию в образовательные учреждения и т.д.

6. Не было бы коммунальных квартир, советских магазинов, "бесплатного" жилья, советской медицины, трудового рабства и дефицита. Пьянства, пожалуй, тоже было бы поменьше.

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7. Курёхин не записал бы своё эпичное видео "Ленин-гриб")

В общем как-то так. Я не идеализирую Российскую Империю — это было в общем-то неповоротливое и довольно отсталое в правовом отношение государство, которое требовало радикальных реформ, но Октябрьский переворот всё еще больше испортил. Без большевизма и без Ленина было бы только лучше.

А как считаете вы? Без коммунистов было бы хуже или лучше?

Расскажите, интересно.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Персона
Владимир Ленин
Место
Россия
Теги
СССР Новости России
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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руденко евгений
руденко евгений
а может всё было бы не так...
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Питон Каа
Питон Каа
Какой была бы Россия без Ленина вопрос очень интересный. Ну а какой была бы Украина без Ленина? А никакой. Ее просто не было бы.
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