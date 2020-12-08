На самом деле, я долго думала, публиковать ссылку на это расследование. Речь идет о тексте, который написан на основе писем со взломанной почты Кирилла Шамалова, экс-зятя Путина.

Решила, что важно и нам об этом знать. С точки зрения исследования темы и работы по проверке фактов, и, конечно, с точки зрения полного политического наглости. Жаль только, что такие длинные тексты не читают любители России вообще и Путина в частности.

Итак: "Кирилл и Катя любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс. История самой тайной пары России". Ссылка.

"Архив писем Кирилла Шамалова представляет Безусловный общественный интерес. В его письмах есть сведения о том, что:

- Шамалов вместе с дочерью Владимира Путина тратил сотни миллионов рублей и миллионы евро на обустройство роскошного быта в России и во Франции в то время, как президент России запретили элитам владеть зарубежнымы активами и продолжали пугать рядовых граждан "атаками Запада".

- Вскоре после женитьбы на дочери президента Шамалов стал Самым молодым долларовым миллиардером страны; он за бесценок - в миллионы раз дешевле рыночной стоимости - искупали акции Крупнейшей нефтехимической компании России.

- Зять президента мог использовать свое высокое положение и знакомства с самыми высокопоставленнымы чиновниками России для продвижения собственных интересов и интересов своих партнеров по бизнесу ".

Я могу себе только представить, что начнется в России, когда Путин сдохнет. Могу только представить ...

А на фото - экс-зять и младшая дочь Путина, "таинственная" Катя Тихонова.

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