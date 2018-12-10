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''Как же духовность, товарищи?'' В России школьников сводили на стриптиз

1.5тЧитать материал на украинском

В России в Новом Уренгое на мероприятии для 10-летних детей станцевала на шесте участница конкурса "Звезда Ямала".

Об этом сообщает Mash в Telegram, где было опубликовано соответствующее видео. Девушка исполняла свой танец на пилоне в светящемся нижнем белье и сапогах-"стрипах".

"Пока ребята волновались с потными ладошками за кулисами, бати пропотели в зале. Теперь детишки готовы ко взрослой жизни", — прокомментировал канал.

Отмечается, что основу детского мероприятия составили стихи, басни, сказки и песни, а номер на пилоне был объявлен просто как танец.

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В МАУ МЦ "Молодежный", где проводился конкурс, заявили, что "в этом номере нет ничего страшного", поскольку "разницы между выступлениями в цирке гимнасток в открытых купальниках и номером на пилоне нет".

В свою очередь пользователи сети выразили противоположное мнение, заявив, что такие выступления для детей недопустимы: "Там за сценой дети дошкольного возраста, будущие девушки, женщины, матери. Товарищи, а как же духовность? Товарищи?" "Продемонстрировала маленьким звездочкам, какой из видов искусств гарантированно позволит им в будущем неплохо зарабатывать", "Совсем потеряла стыд и совесть".

''Как же духовность, товарищи?'' В России школьников сводили на стриптиз
''Как же духовность, товарищи?'' В России школьников сводили на стриптиз
''Как же духовность, товарищи?'' В России школьников сводили на стриптиз
''Как же духовность, товарищи?'' В России школьников сводили на стриптиз
''Как же духовность, товарищи?'' В России школьников сводили на стриптиз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская телеведущая устроила стриптиз в эфире шоу Нового канала "Хто зверху?"

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Ну да. Чубатые в силу своей одноклеточности не видят разницы между шестовой акробатикой и стриптизом. Почитали бы хоть Википедию
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