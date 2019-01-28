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"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии

1.7тЧитать материал на украинском

Армия России возьмет на вооружение индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз", представляющий собой мини-аппарат с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.

Новинка уже была опробована в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для армии РФ разработана индивидуальная система оперативной рекогносцировки "Глаз", представляющая собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы", – сказал источник. По его словам, "в экспериментальном порядке изделие апробировали российские подразделения в Сирии".

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Как пояснил источник, солдат на поле боя выпускает из ручной ракетницы реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 м и выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца.

"Комплекс "Глаз" позволяет оперативно получить фото- и видеоданные в местах чрезвычайных ситуаций или в местах, где получение информации обычными средствами затруднено или подвергает опасности человеческие жизни", – отметил источник.

Например, комплекс предполагается использовать в городских боях, когда противник находится вне зоны прямой видимости – за постройками, заборами, на крышах зданий и так далее.

Источник сообщил, что сейчас "Глаз" проходит заводские испытания. Масса ракетницы для запуска аппарата не превышает 400 г, длина составляет около 300 мм. Изображение передается в режиме реального времени, при этом на максимальной высоте в поле зрения камеры попадает участок площадью порядка 0,5 кв. км.

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Интернет-пользователи активно обсуждают новинку российского оборонпрома. В сети к "Глазу" отнеслись очень скептически:

"Дешевле было бы использовать малозаметный малогабаритный квадрокоптер. Он многоразовый, может свободно маневрировать, меняя дислокацию, и вести продолжительные наблюдения в реалтайме".

"А еще кроме автомата, бронежилета, вещмешка, саперной лопатки (итого 36 кг) надо дать солдату ракетницу, десяток ракет, планшет, и, в завершение, прилепить на скотч на спину компьютер и на тележке аккумулятор".

"Штука хорошая, но в России, как всегда, будет сделан через задницу".

"Но, когда он опустится и попадет в руки противнику, тот сможет показать в камеру язык и фигу. Нехорошо получается".

"На каждый глаз найдется кулак..."

"Даешь в каждую камеру по глазу Путина!"

"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии
"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.

В сети появился подробный список оружия, которое получат ВСУ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
вооружения
Место
Россия
Теги
оружиеНовости Россииармия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы, вы жалкие ничтожные личности. И с каждой обозной статьей вы это доказываете.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Вислоухие, чей потенциал заканчивается умением перекрасить в синессаные ицвета ракету 70х годов прошлого века, то как возбудились. Советы дают)) Докладываю свиномовным, утратившим в результате революции гнидности технологии 17века (а именно, умение изготовлять нарезные стволы!) ч то с квадрокоптерами у нас дела обстоят нормально, обноски б/у в Турции не закупаем. Хотя, у лохлов же всё б/у, и одежда , и корабли, и вооружение -- такие вот достижения поскакушек на майдане.
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CARGO 100
CARGO 100
А шо вы изобрели? "Молот"? Вы не вошли ни в НАТО, ни ЕС, да и не примут - "вшивых в баню не берут". Вы зависимы от импорта. России, как и другим странам плевать на вас, и они уже давно замещают вашу продукцию. Вы, томосятины недоговороспособны. Вас кинули в ракетных двигателях, в системах наведения, по вертолетным двигателям. Вы в zhoпе! Даже Ющенко в 2005 году договорился и вы до 2013-го хапали 50 долларов за транзит тысячи м3 газа. Жопа, Сейчас очевидная ЖОПА! Ваша надежда на Америку – она там. Россия вам ежегодно "отваливала" за транзит порядка $5 млрд. Сейчас вы за $250 млн. раком стоите. В 2018-м вы, томосо-шароварщики, купили в России на 17% больше товаров, чем в 17-м ...
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