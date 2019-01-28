"Как всегда, через задницу": в России разнесли оружейную новинку для армии

Армия России возьмет на вооружение индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз", представляющий собой мини-аппарат с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Новинка уже была опробована в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Для армии РФ разработана индивидуальная система оперативной рекогносцировки "Глаз", представляющая собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы", – сказал источник. По его словам, "в экспериментальном порядке изделие апробировали российские подразделения в Сирии".
Как пояснил источник, солдат на поле боя выпускает из ручной ракетницы реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 м и выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца.
"Комплекс "Глаз" позволяет оперативно получить фото- и видеоданные в местах чрезвычайных ситуаций или в местах, где получение информации обычными средствами затруднено или подвергает опасности человеческие жизни", – отметил источник.
Например, комплекс предполагается использовать в городских боях, когда противник находится вне зоны прямой видимости – за постройками, заборами, на крышах зданий и так далее.
Источник сообщил, что сейчас "Глаз" проходит заводские испытания. Масса ракетницы для запуска аппарата не превышает 400 г, длина составляет около 300 мм. Изображение передается в режиме реального времени, при этом на максимальной высоте в поле зрения камеры попадает участок площадью порядка 0,5 кв. км.
Интернет-пользователи активно обсуждают новинку российского оборонпрома. В сети к "Глазу" отнеслись очень скептически:
"Дешевле было бы использовать малозаметный малогабаритный квадрокоптер. Он многоразовый, может свободно маневрировать, меняя дислокацию, и вести продолжительные наблюдения в реалтайме".
"А еще кроме автомата, бронежилета, вещмешка, саперной лопатки (итого 36 кг) надо дать солдату ракетницу, десяток ракет, планшет, и, в завершение, прилепить на скотч на спину компьютер и на тележке аккумулятор".
"Штука хорошая, но в России, как всегда, будет сделан через задницу".
"Но, когда он опустится и попадет в руки противнику, тот сможет показать в камеру язык и фигу. Нехорошо получается".
"На каждый глаз найдется кулак..."
"Даешь в каждую камеру по глазу Путина!"
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.
В сети появился подробный список оружия, которое получат ВСУ.
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