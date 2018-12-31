МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Как в Кемерово'': сеть шокировал взрыв в Магнитогорске

3.7тЧитать материал на украинском

В сети бурно отреагировали на обвал подъезда в российском Магнитогорске, в результате которого погибли и пострадали люди.

Пользователи сравнили трагедию с пожаром в Кемерово из-за числа жертв, которое официально объявили власти.

"Вот пожалуйста, наброс, как в Кемерово, в действии", – написали в сети, опубликовав переписку, в которой говорилось о двух погибших.

Новости
Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

"У нас в городе дом обрушился. А какие-то мрази уже начинают продвигать в сетях вранье по десятки погибших. Чтоб вам в аду на сковородке жарилось покрепче, твари", – добавили пользователи.

''Как в Кемерово'': сеть шокировал взрыв в Магнитогорске

В сети также связали произошедшее с ситуацией на мировой арене. В частности, России припомнили прогноз о техногенных катастрофах.

"Давно на РФ по ночам не взрывали дома, и вот опять. Неужели Путин узнал о содержании новогоднего видеообращения Лукашеко раньше времени", "Россию предупреждали о грядущей череде техногенных катастроф, и вот, встречайте", "Вот это события к Новому году", – добавили пользователи.

''Как в Кемерово'': сеть шокировал взрыв в Магнитогорске
''Как в Кемерово'': сеть шокировал взрыв в Магнитогорске
''Как в Кемерово'': сеть шокировал взрыв в Магнитогорске

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске унес жизни четырех человек. По официальной версии, причиной послужил бытовой газ.Медики рассказали, что они не ждут поступлений новых пострадавших.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
3
Смешно
0
Интересно
22
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
нихуя взрыв не шокировал, обрадовал! хватит кацапью убивать людей, пора и козломордым дохнуть. пачками, как собаки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги