''Как в Кемерово'': сеть шокировал взрыв в Магнитогорске

В сети бурно отреагировали на обвал подъезда в российском Магнитогорске, в результате которого погибли и пострадали люди.

Пользователи сравнили трагедию с пожаром в Кемерово из-за числа жертв, которое официально объявили власти.

"Вот пожалуйста, наброс, как в Кемерово, в действии", – написали в сети, опубликовав переписку, в которой говорилось о двух погибших.

Новости Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

"У нас в городе дом обрушился. А какие-то мрази уже начинают продвигать в сетях вранье по десятки погибших. Чтоб вам в аду на сковородке жарилось покрепче, твари", – добавили пользователи.

У нас в городе дом обрушился. А какие-то мрази уже начинают продвигать в сетях враньё по десятки погибших. Чтоб вам в аду на сковородке жарилось покрепче, твари. #магнитогорск — Kitten (@kitten_1993) 31 грудня 2018 р.

В сети также связали произошедшее с ситуацией на мировой арене. В частности, России припомнили прогноз о техногенных катастрофах.

"Давно на РФ по ночам не взрывали дома, и вот опять. Неужели Путин узнал о содержании новогоднего видеообращения Лукашеко раньше времени", "Россию предупреждали о грядущей череде техногенных катастроф, и вот, встречайте", "Вот это события к Новому году", – добавили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске унес жизни четырех человек. По официальной версии, причиной послужил бытовой газ.Медики рассказали, что они не ждут поступлений новых пострадавших.

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