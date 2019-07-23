Не президент: Белковский рассказал о новой должности Путина

Президент России Владимир Путин не пойдет на президентские выборы в 2024-м году, а передаст власть кому-то из преемников примерно также, как это сделал его бывший коллега Нурсултан Назарбаев в Казахстане.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, в Путин и дальше будет руководить Россией, но с позиции, например, председателя Совета безопасности, а президентом при этом будет другой человек.

"В России намечается конституционная реформа и оптимальный сценарий транзита власти близок к казахстанскому. Функции-полномочия президента страны и верховного главнокомандующего разделят. Путин может стать председателем Совета безопасности, которому будут подчиняются все силовые структуры. А выборы выиграет кто-то другой, не чуждый Путину, который и станет президентом России", – предположил Белковский.

Станислав Белковский Собеседник

По его словам, такой сценарий смены власти хорош тем, что не требует никакой экзотики типа присоединения Беларуси. Но главное его преимущество в реализации до 2024 года.

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"Сам факт смены президента страны вызовет в мировом сообществе прилив оптимизма с возможным смягчением санкций – даже без каких бы то ни было перемен на украинском фронте. Но кроме этого сценария, рассматривается еще несколько", – подытожил политтехнолог.

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