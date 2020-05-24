Россию ждут голодные годы СССР: экс-премьер РФ дал неутешительный прогноз

Из-за последствий экономического кризиса, россиянам придется "копать картошку и сажать морковку на своих огородах, как это было в последние голодные годы Советского Союза".

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший премьер-министр Михаил Касьянов. По его словам, это произойдет из-за нежелания власти в Кремле помогать бизнесу во время карантина, соответственно у людей просто не будет денег.

"Как люди выживали в голодные годы Союза, когда не было средств? Копали картошку, сажали морковку и капусту на своих огородах, так будут делать и сейчас. Это очень печальная ситуация. Но в отличие от советских руководителей, у которых не было денег на помощь людям, у Путина они есть. Просто он не хочет их тратить и помогать сейчас и бизнесу, и населению", – заверил Касьянов.

Кризис в России yandex.ru

По его мнению, в целом многие россияне зависят от власти и с каждым годом эта зависимость увеличивается все больше и больше.

"Путин хочет кормить людей с руки, не желает, чтобы работали институты сами по себе, и все автоматически платилось, собиралось и так далее так. Он хочет наоборот, чтобы все понимали, что он кормилец и с руки будет кормить каждого. С каждым годом это только усугубляется", – подытожил он.

Полный текст интервью с Михаилом Касьяновым на OBOZREVATEL читайте в ближайшее воскресение, 24 мая.

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