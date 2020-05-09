Как Сталин из "мелкого бандита" превратился в "отца победы": Чубайс указал на ложь России

Российская пропаганда за последние годы превратила фигуру Иосифа Сталина из "мелкого бандита" в "отца победы".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский историк Игорь Чубайс. По его словам, таким образом в РФ могут переписать все, что угодно – от событий до биографий.

"Переиначить в России могут все. Вот возьмем Сталина. Во времена Николая II он был мелким бандитом, при Ленине – человеком третьего ряда, потом великим вождем всех времен и народов, при Хрущеве – преступником, виновным в массовых репрессиях. При Брежневе его имя не упоминалось 18 лет, а вот при Путине Сталина превращают в отца победы", – уточнил он.

Иосиф Сталин РБК

По его словам, события постоянно переписывают потому, что "вся официальная история в России – ложь, а у лжи – короткие ноги, ее все время приходится переделывать".

"Возникают разные внешние сигналы и внутренние изменения. То нужно, то не нужно. Тот же Солженицин во время войны был героем обороны, в 45-м году был арестован и стал предателем. Потом стал мелким сельским учителем, начинающим писателем и наконец Нобелевским лауреатом. Сейчас его имя и вовсе хотят стереть", – подытожил он.

Полную версию интервью с историком Игорем Чубайсом на OBOZREVATEL читайте на днях.

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