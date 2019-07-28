Как Скрипалей? Врачи заявили об отравлении Навального химическим веществом

Главного оппозиционера и противника президента РФ Владимира Путина Алексея Навального в воскресенье, 28 июля, госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Об этом на странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш. Напомним, политик был задержан утром 24 июля у своего дома, когда вышел на пробежку, и отбывает 30-суточный административный арест.

По словам Ярмыш, источник аллергической реакции у оппозиционера не определен, ранее подобных симптомов у него не наблюдалось.

Сотрудники спецприемника, где находился Навальный, вызвали ему скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Там Навальный находится под охраной сотрудников полиции.

В то же время посетившая Навального офтальмолог Анастасия Васильева на странице в Facebook высказала уверенность в том, что причина его болезни – "результат повреждающего действия неопределенных химических веществ".

Она вместе с коллегой-терапевтом она осмотрела Навального через дверь, так как врачи больницы имени Виноградова запретили сторонним медикам оказывать помощь пациенту. Они обнаружили у оппозиционера выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век и области вокруг глаз, гнойные выделения из конъюнктивальной полости, папулезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтях.

Алексей Навальный Nettavisen

"Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", – написала Васильева.

Такие симптомы, как рассказала она, могли проявиться при поражающем действии химических веществ. Также, по ее словам, из-за воздействия химвещества у Навального начались проблемы с глазом, "который с большим трудом удалось спасти".

Вызванная сотрудниками спецприемника скорая помощь доставила Алексея в 64-ую ГКБ. В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Сейчас стало известно,что сотрудники спецприемника не давали Алексею телефон позвонить семье и защитникам, чтобы сказать, что его увозит скорая, и с собой телефон тоже не дали.Более того, полицейские вообще не хотели его отпускать, пока врачи скорой фактически не устроили скандал — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

сейчас смотрела прямой эфир от больницы, где находится Алексей. Там администратор вышел к собравшимся и говорит, что якобы с ним все хорошо и он удовлетворен лечением. Это неправда: связи с ним нет, и у нас нет никакой информации о его состоянии и лечении, которое он получает — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Врач Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату Алексея, но почему-то дал развёрнутый комментарий Интерфаксу и неопознанному мужчине в штатском, который руководил полицейскими pic.twitter.com/RV4jHk1EzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Напомним:

В городе Солсбери в Британии 4 марта был отравлен экс-ГРУшник Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью. Многие мировые расследования установили, что к инциденту причастна РФ.

По версии следствия, яд могли нанести на дверную ручку. 30 июня в городе Эймсбери произошло новое громкое отравление. Женщина скончалась от яда из поддельного флакона с духами, нанеся его себе на руки и лицо.

При этом в ОЗХО подтвердили, что в двух случаях использовался нервный агент "Новичок".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток.

Тогда он попал в тюрьму за участие в марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня на Бульварном кольце, который не был согласован московскими властями.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.