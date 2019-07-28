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Как Скрипалей? Врачи заявили об отравлении Навального химическим веществом

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Главного оппозиционера и противника президента РФ Владимира Путина Алексея Навального в воскресенье, 28 июля, госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Об этом на странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш. Напомним, политик был задержан утром 24 июля у своего дома, когда вышел на пробежку, и отбывает 30-суточный административный арест.

По словам Ярмыш, источник аллергической реакции у оппозиционера не определен, ранее подобных симптомов у него не наблюдалось.

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Сотрудники спецприемника, где находился Навальный, вызвали ему скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Там Навальный находится под охраной сотрудников полиции.

В то же время посетившая Навального офтальмолог Анастасия Васильева на странице в Facebook высказала уверенность в том, что причина его болезни – "результат повреждающего действия неопределенных химических веществ".

Она вместе с коллегой-терапевтом она осмотрела Навального через дверь, так как врачи больницы имени Виноградова запретили сторонним медикам оказывать помощь пациенту. Они обнаружили у оппозиционера выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век и области вокруг глаз, гнойные выделения из конъюнктивальной полости, папулезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтях.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Nettavisen

"Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", – написала Васильева.

Такие симптомы, как рассказала она, могли проявиться при поражающем действии химических веществ. Также, по ее словам, из-за воздействия химвещества у Навального начались проблемы с глазом, "который с большим трудом удалось спасти".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток.

Тогда он попал в тюрьму за участие в марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня на Бульварном кольце, который не был согласован московскими властями.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
Теги
отравление Новости России
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вместо боярышника, по ошибке, хлопнул рюмаху Новечка. Наверное Чепига и Мишкин приезжали посмотреть шпилли.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тут либо "Новичок", либо гонорейный конъюнктивит. В обоих случаях пациент безнадёжен. Я бы усыпил. :)
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