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"Как с американцами воевать?" В России устроили истерику из-за адских пожаров в Сибири

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Российский предприниматель Олег Зубков жестко раскритиковал власти России за беспомощности в ситуации с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Свое мнение он высказал в авторском блоге, заявив, что у него "сердце сжимается от боли, от безысходности, от презрения к бездействию чиновников и руководства государства".

"Уничтожается национальное достояние России. Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня.

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Считаю, что пожары в Сибири - это позор России, которая не может даже пожары потушить на своей родной земле, а как же мы тогда с американцами собираемся воевать?" - возмутился он.

Пожары в Сибири

Пожары в Сибири

Elf, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жуткий пожар в Сибири показали из космоса. При этом в NASA заявили, что дым от масштабных лесных пожаров достиг побережья Аляски и части западного побережья Канады.

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Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пусть не переживает китайцы придут порядок наведу))))))))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Как воевать с Америкой ? )))Как в шутке Брежневских времён: -Америку мы конечно догоним, но обгонять не будем. -Почему ? -Что бы Америка не увидела нашу голую жопу...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Россия постоянно в истерике пора бы уже привыкнуть)))) То из за санкций то из за новых ракет украинцев)))))))
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