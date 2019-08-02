"Как с американцами воевать?" В России устроили истерику из-за адских пожаров в Сибири

Российский предприниматель Олег Зубков жестко раскритиковал власти России за беспомощности в ситуации с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Свое мнение он высказал в авторском блоге, заявив, что у него "сердце сжимается от боли, от безысходности, от презрения к бездействию чиновников и руководства государства".

"Уничтожается национальное достояние России. Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня.

Считаю, что пожары в Сибири - это позор России, которая не может даже пожары потушить на своей родной земле, а как же мы тогда с американцами собираемся воевать?" - возмутился он.

Пожары в Сибири Elf, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жуткий пожар в Сибири показали из космоса. При этом в NASA заявили, что дым от масштабных лесных пожаров достиг побережья Аляски и части западного побережья Канады.

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