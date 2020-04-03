Как Россия занесла коронавирус в Ухань: сокурсник Путина рассказал о засекреченном взрыве

Бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.

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В интервью изданию "Гордон" экс-разведчик напомнил о возгорании спецобъекта "Вектор" – одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов, в сентябре 2019 года.

"Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. В декабре число людей в Ухане, заболевших "пневмонией", приобретает взрывной характер. То есть вирус начал распространяться там с ноября", – приводит хронологию событий Швец.

Центр вирусологии "Вектор" "Яндекс"

При этом существует два вероятных варианта, почему коронавирус был занесен именно в Китай.

"Думаю, совсем исключать фактор случайности нельзя. Уханский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ. Таких центров по миру можно на пальцах пересчитать, и все они следят друг за другом. В составе сборной России на Военных играх однозначно присутствовали представители ГРУ и ФСБ. Но поскольку вирусология требует специальных знаний, помимо чепиг и мишкиных там должны были присутствовать и эксперты (вполне вероятно, из "Вектора", самого крупного в РФ центра вирусологии). И один из них мог не подозревать, что является переносчиком вируса", – говорит он.

Но все же версия о преднамеренно занесенном CОVID-19 из РФ в Ухань представляется бывшему советскому разведчику более убедительной.

"Судя по всему, взрыв на "Векторе" стал российским Чернобылем. После него очевидцы ощущали "запах дыма и нечистого воздуха". Вполне вероятно, что произошел выброс в атмосферу штаммов коронавируса и, не исключено, еще какой-то дряни, о которой мы пока не знаем", – считает Швец.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 сентября 2019 года, на "Векторе" произошел взрыв. ЧП случилось на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После этого возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем.

Отметим, что "Вектор" является одним из крупнейших в мире депозитарием вирусов, включая штаммы оспы, птичьего гриппа и различных разновидностей гепатита. Позже оказалось, что в "Векторе" имелись и штаммы коронавируса.

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