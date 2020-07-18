Я неоднократно отмечал в своих материалах, что российский ВПК регулярно копирует идеи украинских оружейников, в вопросах усовершенствования либо создания новых образцов вооружений. Имея значительное превосходство в финансировании и более широкую техническую базу, российские предприятия стараются создать подобия украинских вооружений.

Например, в 2014 году украинские БТР-4 были раскритикованы российскими “экспертами” за размещение защитных противокумулятивных решеток. Но в настоящее время их уже можно увидеть и на российских Т-90 “Прорыв” и БТР-82АТ. Не так давно украинская модификация МиГ-29МУ2, разработанная для применения управляемых бомб и ракет класса “воздух-поверхность”, стала причиной для насмешек российских псевдо-экспертов, но в настоящее время Россия занимается аналогичной модификацией у себя!

А буквально в прошлом году, на Международном военно-морском салоне МВМС-2019 в Санкт-Петербурге был представлен береговой противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", концепция которого один в один схожа с украинским ПКРК “Нептун”.

Но, это все лишь аперитив перед основным блюдом, коим является проведенная намедни презентация российской бронемашины "Стрела", производства ООО "Военно-промышленная компания".

Так, глава ООО "ВПК" Александр Красовицкий намедни с гордостью и придыханием заявил, что российские войска получат легкую бронированную машину "Стрела", массой всего 4,7 тонны, но обладающей баллистической защитой от АК-74, АКМ и СВД. Максимальная скорость по шоссе у этого автомобиля составит 155 километров в час.

И вот, как в данном моменте не отметить, что российская "Стрела", практически в два раза легче, чем серийный “Тигр”, это ничто иное, как попытка занять нишу автомобилей данного класса, которую уже давно Украина испробовала своими KRAZ Cobra и KRAZ Cougar.

Российские оружейники настойчиво не уделяли внимания легким бронеавтомобилям в своих войсках, сконцентрировавшись на производстве "Тигров" и "Рысей" (Iveco LMV), масса которых стартует с 6 тонн.

К тому же, выяснилось с недавних пор, что российские бронеавтомобили не совсем приспособлены к перевозке на российских же перспективных транспортниках Ил-112.

То, что сам по себе самолет технически и технологически крайне дефективный, известно было давно. А вот тот факт, что он не приспособлен к перевозке российских бронеавтомобилей – стало известно сравнительно недавно.

Например, предельная грузоподъемность Ил-112 в 5 тонн не только не соответствует минимальной массе бронеавтомобиля “Тигр” (5,3-7 тонн в зависимости от комплектации) или “Рысь” (6,5 тонн), но и их габбаритам. Ведь по ширине “Тигр” составляет 2,2 м, в то время как проем рампы Ил-112 – 2,4 м. А меньшая по ширине "Рысь", 2 метра, не подходит по массе.

Таким образом, Россия выходит на тропу создания легких бронированных автомобилей с явной оглядкой на украинский опыт в виде KRAZ Cobra и KRAZ Cougar. Что тут скажешь, отсутствие дальновидности и рационального подхода к формированию технической составляющей вооруженных сил, в очередной раз заставили россиян обращать внимание на то, как у кого-то. А сами, в то же самое время, продолжая истощать доставшийся по наследству советский задел и топчутся на “величественном” месте.