Как Путину спастись от бунта: оппозиционер назвал выход из ситуации

В ситуации массовых протестов в Хабаровске и других городах РФ президенту страны Владимиру Путину следует "выйти к народу".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Юрий Медовар. "Путин должен выйти к народу, не нести какую-то ахинею, а объяснить ситуацию", – сказал он.

В частности, оппозиционер подчеркнул, что властям необходимо освободить экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. По мнению Медовара, обвинение носит заказной характер.

Он обратил внимание на колоссальный уровень поддержки Фургала – на выборах губернатора его результат составил 69,7%. "То есть людям плюнули в душу", – заявил оппозиционер, говоря об аресте экс-главы края.

По его оценкам, чтобы справиться с ситуацией, президенту РФ Владимиру Путину необходимо менять политику, вести прямой диалог с народом и чем-то "заплатить" за "обнуление" президентских сроков посредством изменений в Основной закон страны.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Медоваром читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что за массовыми протестами в Хабаровске, которые не утихают уже третью неделю, якобы стоят украинские активисты. По его словам, они хотят "развалить Россию", отделив этот край.