Как Путин Навального спас

Игорь Эйдман Новости России 10:02, 2.10.2020

Путинские власти творчески развивают наследие Оруэлла. Спикер Госдумы поделился новым откровением: "Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь".

Таким образом, к знаменитым оруэллским "Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила" прибавилась новая максима: "Покушение на жизнь - это спасение жизни".

Покушаясь на твою жизнь, Большой Брат спасает ее. Он непогрешим и всемогущ, все, что он делает - абсолютное благо. Убийства, им совершенные, - спасительные операции. Он спас жителей взорванных в Москве домов, детей Беслана и заложников Норд Оста от террористов. Он спас Литвиненко, Немцова, Политковскую от самих себя.

Вот и Навального он спас. Могли бы ведь и просто застрелить или полонием травануть, чтобы понадежней. А его всего лишь отправили в трехнедельную кому. Благодарить должен за такой подарок. А он "подлец и бесстыдник" еще смеет возмущаться...

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