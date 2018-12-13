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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Как Путин насаживал Московию сразу на две трубы и что из этого вышло

5.3т

В конце дня среды стало известно, что Европейский парламент в Страсбурге принял резолюцию против строительства газопровода "Северный Поток – 2", который Путин и Шредер протискивали через Ангелу Меркель в Европу со всей возможной силой. Как известно, Путин усердно насаживал Московию сразу на две трубы – с нефтью и газом, и в общем, насадил ее намертво. Нечто подобное он решил сделать и с Германией, а вместе с нею и с ЕС. Благо дело, дружище Герхард подсказал куда там и что всовывать.

Пару дней назад в старых архивах раскопали удостоверение Путина, выданное спецслужбой бывшей ГДР, а это значит, что еще с тех далеких времен у него осталось довольно неплохое собственное представление об этом, но с другом Шредером это стало куда проще.

И вот, когда вопрос уже казался решенным, ситуация заметно изменилась. Уже давно и в полный голос о не коммерческой подоплеке проекта говорят Украина, Польша, Латвия и Литва, а потом к ним присоединилась и Швеция, хотя ее аргументы "против" базировались на экологическом ущербе проекта. Но фрау Меркель продолжала утверждать о том, что это – лишь бизнес и ничего личного. Но уже слишком много оснований говорить о совершенно обратном. Коммерции там как раз минимум хотя бы потому, что существующих мощностей газотранспортной системы хватает на перекачку такого количества газа из РФ, что его просто никогда в Европе не понадобится. Прозрачно намекалось на то, что Украина может злоупотреблять своим транзитным положением. Раньше Путин любил рассказывать, что Украина ворует газ, но теперь эти сказки остались в прошлом.

Дело в том, что газ никто в Украине не воровал. Просто Украина для Газпрома была огромной стиральной машинкой, которая отмывала деньги Газпрома-Путина, уводя их длинными маршрутами в карманы назначенных Путиным лиц.

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В прозрачной сделке, где все позиции закреплены на бумаге, особо влазить без мыла в доверие – нет смысла. Если есть товар и есть деньги – можно торговать. Но доверие было необходимо как раз в том куске отношений, когда деньги исчезали в одном месте и должны были появиться в другом месте. Этот телепортационный пункт был в Украине, и заведующий им должен был получить доверие Газпрома, поскольку деньги могли пропасть в положенном месте, но не появиться в том, где должны были, по доверительной, а не контрактной договоренности. В общем, Путина киданули на деньги, а не на газ. И что самое неприятное, ни предъявить этого нельзя, ни просто назвать вещи своими именами, поскольку надо сказать четко: "Партнеры в Украине должны были мне отмыть денег и положить их в карман, который условно называется Ковальчук или кто-то еще, но не положили".

Именно в этом и заключается "ненадежность" Украины как транзитера. Это тем более очевидно, поскольку Украина пригласила западных партнеров войти в управление украинскими ГТС и тогда вообще все вопросы отпадут. Ничего и никуда не пропадет. Более того, украинский маршрут более выгоден, поскольку на западной границе Украины находятся крупнейшие в Европе подземные газохранилища, которые играют роль стабилизатора всей газотранспортной системы. Собственно – ПХГ являются самой большой ценностью всей ГТС. Но в таком случае Путин лишается своих газпромовских откатов, а вот в Германии уже этот вопрос решен. С той стороны уже хорошо откатывают Путину, под присмотром Шредера. Именно поэтому туда и потянули вторую трубу.

Но в самый последний момент на сцену вышел "лесник" в виде Конгресса США и вынес свою резолюцию о деструктивности проекта, и вот в Европейском парламенте 433 депутата проголосовали против "Северного потока – 2", 105 – за и 30 – воздержались.

Как Путин насаживал Московию сразу на две трубы и что из этого вышло

Что теперь будет делать фрау Меркель – посмотрим. Но если она пошлет всех куда подальше и продолжит игру, то встанет вопрос о том, на каких основаниях Германия тогда позиционирует себя как лидер ЕС, если ей плевать на общее решение? И еще один вопрос встанет уже в полный рост: что лежит в основе личных отношений канцлера ФРГ, бывшей комсомольской активистки, жившей в ГДР, и президента РФ, служившего в ГДР и плотно работавшего со Штази? Эти вопросы могут оказаться куда более острыми, чем те, что сейчас возникают к непонятным связям Трампа и Путина. Но пока ситуация еще в динамике и обещает множество интересных поворотов.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Темы
Северный поток-2Российская военная угроза
Персоны
Ангела МеркельВладимир Путин
Место
Россия
Тег
война
Источник
Источник:defence-line.org
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Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Россия - страна которая решает в мире все. Россия решила кто будет президентом США. Россия приняла решение по Асаду в Сирии и он остался у власти, Россия решила вернуть Крым у продажных бандерлогов и вернула. Россия построила мост . который как визжали укроэкперды построить нельзя. Россия удержала цены на нефть на мировом рынке на приемлемом для себя уровне. а не как визжали укроэксперды ( НЕФТЬ ПО 10 ДОЛЛ!!!). Россия в условиях террористических санкций США и их шестерок. в том числе украинских, нарастила свой золотовалютный запас с 380 милл долл до 400 милл долл. Россия решила что во Франции должны пройти волнения- так и произошло. Россия самая мощная и влиятельная страна в мире. России есть все- деньги . природные ископаемые. талантливые и трудолюбивые люди. У России есть даже украинский президент. А что есть у украины??? Б Е З В И З !!!!! Слава украини!!!!! Хероям в срало!!!!!
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1
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Очередной раз, защитники всей Европы от нашествия полчищ диких восточных варваров скулят о том что их хотят лишить транзита вражеского газа в Европу, которуе эти варвары хотят уничтожить.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Pierro Vladimir, Существующих мощностей газотранспортной системы хватает на перекачку такого количества газа из РФ, что его просто никогда в Европе не понадобится.(с) Это Европа скулит, или ты скулишь ?
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