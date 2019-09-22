"Как прибили, так и держится": в сеть слили редкое "военное" фото Путина

Президент России Владимира Путин во время встречи с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в рамках военных учений в Оренбургской области, неудачно сфотографировался с "юнармейцами".

Кадр с лидером РФ не стали распространять в сети. Его опубликовал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очень редкая фоточка: Путин в беретике. Как прибили, так и держится. Вид действительно гпуповат, поэтому и фото практически нереально найти в интернете. Но я нашел", – написал он.

В сеть слили редкий "военный" кадр с Путиным РИА Новости

В сеть слили редкий "военный" кадр с Путиным Telegram-канал AllГолобуцкий

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин несколько раз оконфузился во время переговоров в Турции с президентом Реджепом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани.

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