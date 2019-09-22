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22 сентября • обновлено в 09:51
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"Как прибили, так и держится": в сеть слили редкое "военное" фото Путина

6.9т Читать материал на украинском

Президент России Владимира Путин во время встречи с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в рамках военных учений в Оренбургской области, неудачно сфотографировался с "юнармейцами".

Кадр с лидером РФ не стали распространять в сети. Его опубликовал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очень редкая фоточка: Путин в беретике. Как прибили, так и держится. Вид действительно гпуповат, поэтому и фото практически нереально найти в интернете. Но я нашел", – написал он.

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В сеть слили редкий "военный" кадр с Путиным

В сеть слили редкий "военный" кадр с Путиным

РИА Новости

В сеть слили редкий "военный" кадр с Путиным

В сеть слили редкий "военный" кадр с Путиным

Telegram-канал AllГолобуцкий

"Как прибили, так и держится": в сеть слили редкое "военное" фото Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин несколько раз оконфузился во время переговоров в Турции с президентом Реджепом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани.

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Персоны
Владимир Путин Алексей Голобуцкий
Место
Россия
Тег
Новости России
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70rus xxx
70rus xxx
Фотка как фотка.Бедные селяне ни дня без Путина.Над каждой кроватью по фото.Смешные вы обезьянки.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, да, шалава. Макака это ты, о чем было неоднократно сказано. Ты ещё и туров макака, быдлo рюцкое. Такая себе чмошная, кривляющаяся тварь.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Вылитый киргиз!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
карлик лилипути чепушилы ахахааааа
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