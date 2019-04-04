Как кость в горле: россияне спалились на чрезмерном внимании к Украине

Почти 40% населения России следят за ситуацией выборов президента в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает РИА ФАН.
Сообщается, 39% респондентов заявили, что внимательно следят за избирательной кампанией на Украине. Большая часть опрошенных (54%) отметили, что слышали о голосовании, но не следят за ситуацией.
При этом, впервые о выборах у нас в стране узнали в ходе опроса 7% россиян.
Напомним, что россиян разозлило засилье новостей об Украине в пропагандистских СМИ, подконтрольных Кремлю.
Россияне следят за выборами в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
ЦИК обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране. Согласно окончательным данным, нынешний лидер избирательной гонки Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. Его конкурент Петр Порошенко — 15,95%.
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Второй тур выборов состоится 21 апреля 2019 года.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.