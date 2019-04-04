Как кость в горле: россияне спалились на чрезмерном внимании к Украине

Почти 40% населения России следят за ситуацией выборов президента в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает РИА ФАН.

Сообщается, 39% респондентов заявили, что внимательно следят за избирательной кампанией на Украине. Большая часть опрошенных (54%) отметили, что слышали о голосовании, но не следят за ситуацией.

При этом, впервые о выборах у нас в стране узнали в ходе опроса 7% россиян.

Напомним, что россиян разозлило засилье новостей об Украине в пропагандистских СМИ, подконтрольных Кремлю.

Россияне следят за выборами в Украине

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