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Как кость в горле: россияне спалились на чрезмерном внимании к Украине

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Почти 40% населения России следят за ситуацией выборов президента в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает РИА ФАН.

Сообщается, 39% респондентов заявили, что внимательно следят за избирательной кампанией на Украине. Большая часть опрошенных (54%) отметили, что слышали о голосовании, но не следят за ситуацией.

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При этом, впервые о выборах у нас в стране узнали в ходе опроса 7% россиян.

Напомним, что россиян разозлило засилье новостей об Украине в пропагандистских СМИ, подконтрольных Кремлю.

Россияне следят за выборами в Украине

Россияне следят за выборами в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Макарский Александр
Макарский Александр
Конечно интересуются. Кому хочется жить по соседству с дурдомом,где агрессивные пациенты под флагом даунов скачут в кастрюлях и во всех своих зрадах обвиняют Россию. От майданутых дебилов всего можно чекать,так шо треба держать галоперидол наготове
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Виня Ксения
Виня Ксения
Александрович Алексей, в Украине люди были всегда недовольны властью, потому что у них не рабская психология, в отличии от кацапов, которые любят, чтобы ими управляли. Поэтому рабской кацапии нет смысла смотреть, что происходит в Украине. На кацапии, от того, что вам промывают вату событиями в Украине и во всем мире, кацапы стали еще более покорные сцарю и злые на весь мир. Кацапия стала маленькой страной, окруженной со всех сторон Украиной. Вот результат прививки.
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a alexeyon
a alexeyon
тупая вата свои проблемы не решает, все ей " что там у хохлов"... какое то туповатое население в рф..
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