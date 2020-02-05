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7 февраля • обновлено в 08:14
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"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным

7.9т
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Россияне нелепо высказались о наряде посла Марокко во время церемонии вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину в Кремле.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Посол Марокко как будто вышел из новостей про коронавирус", – подписал он.

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Посла Марокко унизили в России

Посла Марокко унизили в России

Скриншот из видео

Так, дипломат появился в белом одеянии в пол с подобием мантии. На голове у него был остроконечный головной убор.

Посла Марокко унизили в России

Посла Марокко унизили в России

Скриншот из видео

Посла Марокко унизили в России

Посла Марокко унизили в России

Скриншот из видео

Посла Марокко унизили в России

Посла Марокко унизили в России

Скриншот из видео

Пользователи принялись обсуждать увиденное под видео. "Последний джедай", "Ку-клус-клан", "Гэндальф пришел к Саурону", "Путин еле сдерживается, чтобы не заржать", "Маски Чумного доктора не хватает", "Покашлял бы на Путина", "Смерть таки пришла за Владимиром Владимирычем", написали в комментариях.

При этом нашлись те, кто пристыдил россиян. В комментариях объяснили, что это традиционная одежда, и подобные шутки здесь неуместны.

"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным
"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным
"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным
"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным
"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным
"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным
"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с сети высмеяли "случайную" встречу Путина с народом в Череповце. Происходящее назвали показухой.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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Marin Ella
Marin Ella
Нет, ну, конечно, в валенках с балалайкой было бы самое оно! Русня как всегда демонстрирует отсутствие чего-либо, присущего людям
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
У Царя Московского и всея Руси Алексея Михаиловича Романова, отца Петра 1, была чаша, в которой тот полоскал руку. Самодержиц Великий Земли русской давал руку целовать послам перед вручением грамот сидя на троне, после споласкивал в этой чаше. Сия чаша в Эрмитаже сейчас.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Раз вас рагулики обидела эта шутка,так пусть тогда ваши дипломаты в шароварах и вышиванках на мероприятия ходят,еще и оселедеЦь пусть отростят,потдержат Морроканских товарисЧей.
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