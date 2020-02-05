"Как из новостей о коронавирусе!" Россияне унизили иностранного дипломата на встрече с Путиным

Россияне нелепо высказались о наряде посла Марокко во время церемонии вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину в Кремле.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Посол Марокко как будто вышел из новостей про коронавирус", – подписал он.

Посла Марокко унизили в России Скриншот из видео

Так, дипломат появился в белом одеянии в пол с подобием мантии. На голове у него был остроконечный головной убор.

Посла Марокко унизили в России Скриншот из видео

Посла Марокко унизили в России Скриншот из видео

Посла Марокко унизили в России Скриншот из видео

Пользователи принялись обсуждать увиденное под видео. "Последний джедай", "Ку-клус-клан", "Гэндальф пришел к Саурону", "Путин еле сдерживается, чтобы не заржать", "Маски Чумного доктора не хватает", "Покашлял бы на Путина", "Смерть таки пришла за Владимиром Владимирычем", написали в комментариях.

При этом нашлись те, кто пристыдил россиян. В комментариях объяснили, что это традиционная одежда, и подобные шутки здесь неуместны.

Посол Марокко как будто вышел из новостей про коронавирус: В Кремле началась церемония вручения верительных грамот pic.twitter.com/3j1rpMuvcT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с сети высмеяли "случайную" встречу Путина с народом в Череповце. Происходящее назвали показухой.

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