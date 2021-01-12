Так, друзья — сегодня будет интересный пост на острую и важную тему, касающуюся алкоголизации населения. Как уже знают постоянные читатели, в своём блоге я часто рассказываю о советских алкоголиках — как они выглядели, что пили и как в целом советская власть спаивала население; но сегодня мы поговорим о современности — так как проблема алкоголизма существует и сегодня.

Если в советские годы алкаши пили в буквальном смысле всё, что горит (от медицинского спирта до политуры и спиртосодержащих фракций клея "БФ"), то сегодня выбор низкопробной алкогольной продукции шире — в Беларуси алкоголики предпочитают низкопробные креплёные вина, называемые в народе "чернила", в Украине, по слухам, популярен самогон, а в России настоящим бичом XXI века стали аптечные настойки, вроде настойки пустырника, календулы и боярышника — последний по какой-то причине особенно популярен (видимо, из-за мифа о его "полезности").

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в России пьют боярышник.

Причины популярности аптечных настоек.

Думаю, начать этот пост лучше всего с анализа причин — почему именно аптечные настойки столь популярны в нынешней России. Причины я бы поделил на две части — социальные и региональные. Социальные причины всё те же, что были в СССР — многие люди не имеют никакого смысла жизни, предпочитая движению вперёд затуманивание мозгов алкоголем. Сейчас возможностей реализоваться намного больше, чем в совке — но многие люди почему-то предпочитают вот такой образ жизни, постепенно опускаясь на маргинальное дно.

Денег у маргиналов, разумеется, почти нет, и на нормальный алкоголь их не хватает — поэтому в ход идут его всевозможные эрзац-заменители. В СССР в этих случаях использовали например одеколон или всякие технические жидкости — ну а сейчас популярны аптечные настойки, которые современными алкашами считаются более "благородными" напитками, чем одеколон — так как они изначально предназначены для употребления внутрь и содержат растительные вытяжки — в глазах алкашей это чуть ли не благородные настойки на травах.

А ещё в среде алкашей ходят фантасмагорические мифы о том, что современная настойка боярышника — это нечто сродни "боярской настойке", которая якобы была популярна в "древней Руси", т.е. является неким благородным напитком.

Ну а то, почему боярышник популярен именно в России — думаю можно отнести к региональным особенностям. В Беларуси его место занимают дешевые "плодово-выгодные" креплёные вина — которые благодаря большому количеству яблок здесь выгодно и дёшево производить, в Украине сильны традиции самогоноварения, а в России (где нет массового производства дешевых вин и самогона) место дешёвого алкоголя заняли аптечные настойки.

"Боярские" алкоголики.

Как именно пьют боярышник? Обычно "боярские" алкоголики покупают для себя одну либо две бутылочки боярышника в аптеке и выпивают его где-нибудь в близлежащей подворотне. Крепость настойки — 70 градусов, и всего одна маленькая бутылочка получается эквивалентом 200 грамм водки. Аналогичную крепость имеют также и настойки календулы, валерианы и пустырника — которые также высоко ценятся алкашами.

Одна бутылочка называется "фунфыриком" или (в другой транскрипции) "фанфуриком", ну а сам боярышник сокращённо именуется "бояркой". Фунфырики с бояркой абсолютно легально продаются в аптеках (в никак не регламентируемом количестве), а также во многих российских продуктовых розничных магазинов — к примеру, могут стоять на кассе. В последнее время также популярна настойка боярышника в мягких пакетах (вроде майонезных) — подобная тара именуется уже не "фунфыриком", а "медузой". Одно время в России были также популярны целые вендинговые автоматы по продаже настойки боярки.

На фото: "медуза" с настойкой боярышника.

В интернете ходит множество шуток на тему "боярских" алкоголиков — но на самом деле это явление весьма страшное. На аптечных настойках, которые разумеется не предназначены для употребления внутрь в столь лошадиных дозах, люди достаточно быстро деградируют — так как дело это очень вредное. В таких лошадиных дозах вредны как сами аптечные настойки, так и всевозможные подделки — в последних вместо этилового спирта могут использовать более дешевый метиловый, который является ядом и может привести к слепоте или смерти. А особенно печально то, что "боярских алкоголиков" это не останавливает...

Вместо эпилога.

Ну что тут сказать — проблема употребления аптечных настоек остаётся весьма актуальной сегодня, и нужно думать, как её решать в будущем. Лично мне кажется, что когда люди будут чувствовать нормальное человеческое отношение к себе и ясно смотреть в будущее — то проблема "боярского" алкоголизма, как и алкоголизма в принципе станет не такой острой.

А как думаете вы? Что вообще думаете про эпидемию "боярского" алкоголизма? Что делать с этой бедой?

Напишите в комментариях, интересно.

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