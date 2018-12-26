"Товарищ Берия потерял доверие" — так, кажется, пели.

Вот и товарищ Лукашенко потерял доверие. Так и сказано.

"Доверие к Белоруссии потеряно, Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен", — заявил первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Сказал он это на фоне переговоров Лукашенко с Путиным, которые сейчас проходят в Москве.

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Тут возникает два вопроса. Первый: почему Лукашенко решил бунтовать, пусть даже на словах для начала. И второй: насколько далеко пойдёт Путин, чтобы усмирить Лукашенко.

Что касается вопроса "почему", то точный ответ исключительно в лукашенковской голове. И этот точный ответ лежит далеко не на поверхности, потому что Лукашенко помнит, что Белорусь живёт на огромные российские деньги (утверждают, что за времена Союзного государства помощь достигла 150 миллиардов долларов). Кроме того, за относительно небольшие деньги в Белорусь идёт российская нефть, её обрабатывают и, отправляют на экспорт, кладя маржу себе в карман. Кроме того, Белорусь поставляет в Россию западные санкционные товары, наклеивая свои этикетки. Еще раз, президент Белоруси все это знает, но тем не менее, устраивает хайп, вполне понимая последствия.

Почему? Думается, там сошлось много отдельных причин, но у них всех одна общая черта – рука Москвы становится все ближе к горлу белорусов и их президента. И не важно, это военные базы, которые Москва хочет расположить у соседа, или одна из моделей будущего Путина, который может продлить свое президентскую карьеру, чуть изменив Конституцию и став президентом уже всего Союзного государства на новые бесконечные сроки, уничтожив Лукашенко как лидера.

Второй вопрос – что может сделать Путин. Думаю, всё, что хочет. В Белоруси большинство обожает Путина (и не говорите, что нет), российские телеканалы на первых кнопках в домах, а белорусский язык на ничтожном уровне. И не удивительно – если сам Лукашенко (президент!) говорит по телевидению и на совещаниях по-русски, то что говорить об остальных.

Новости Политика Кремля не меняется

Беларусь может быть захвачена в одну секунду любым способом без всяких возражений населения, ибо белорусы, как кажется, не осознают себя отдельным от России государством и пока не создали отдельной политической нации. Конечно, есть небольшая национальная элита, пекущаяся о языке и традициях, но она ничего не решает. А это имеет обратную сторону, ибо если Лукашенко все же решит создать национальное государство, то поддержать его будет некому. Представим себе, что Россия поступает с Белорусью, как с Украиной, и Минск захватывают зелёные человечки, — много ли людей пойдёт с оружием отстаивать и защищать белорусский суверенитет? Не уверен, что много. И это прямой результат русификации Белоруси руками Лукашенко, а ни кого-то другого.

Что будет дальше? А это скоро станет ясно из телевизора. Если там будут молчать, то значит президенты договорились. Но если мы услышим про "белорусских фашистов", то значит гражданам Белоруси от России ничего хорошего не светит.

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