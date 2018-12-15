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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцистВсе статьи автора

Как бы ни был полезен оккупантам предатель, его могут списать в любую минуту

4.3т

На днях в российских СМИ появилось сообщение, что "известная львовская журналистка" Елена Бойко (Вищур), которая перебралась в Россию после начала российской агрессии, исчезла

Друзья и родственники пропавшей поначалу грешили на всесильное украинское СБУ. Мол, выкрало, переправило и теперь, конечно же, пытает. Но, к вечеру Елена нашлась. В ФСБ. Оказалось, что ещё 10 декабря Преображенский суд Москвы вынес решение о том, что гражданка Украины Бойко нарушила правила въезда в Россию и незаконно проживала в ней с середины 2016 года. Более того! Саму Бойко оштрафовали на пять тысяч рублей и приговорили к депортации обратно в Украину.

Российские друзья Елены заговорили о том, что ее нельзя отправлять в Украину. Что она - борец с кровавым режимом Порошенко, - пишет Лариса Волошина для ДС. - В качестве примеров такой борьбы приводился эфир программы "На самом деле", во время которой Бойко утверждала, что вместо российского депутата Вороненкова в Киеве был убит его двойник. А также драка, которую она устроила прямо в студии программы "Место встречи" на НТВ.

Как бы ни был полезен оккупантам предатель, его могут списать в любую минуту

В России стал организовываться пул спасителей "несчастной львовянки" от украинских репрессий. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что в ближайшее время планируется посетить Бойко в спецраспределителе, где она ожидает выдворения на родину, и разобраться, не грозит ли ей преследование "по политическим обстоятельствам". По словам Мельникова, в случае если у комиссии возникнут опасения, последуют обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой либо к московскому омбудсмену Татьяне Потяевой. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев также не остался равнодушен. Он сообщил, что его профессиональная организация следит за ситуацией и попытается не допустить, чтобы Бойко пострадала из-за возвращения в "бандеровскую Украину".

Есть еще один защитник, о котором стоит упомянуть отдельно. 2 декабря - за неделю до скоропостижного решения Преображенского суда - президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва не будет отвечать на решение ограничить въезд в Украину для россиян, а наоборот, "выберет путь либерализации" пребывания и получения украинцами российского гражданства. "Если кто-то из них этого хочет". Учитывая, что российские паспорта и так выдаются украинцам по упрощенной процедуре, сложно даже предположить, что подразумевается под "либерализацией". Автоматически? По три паспорта в руки? Вхождение в Россию областями?

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То, что путинское выступление предвосхитило хайп с выдворением украинской гражданки, известной российской публике, не может быть совпадением. Елена и раньше была более чем полезна российской военной машине. Она гуманизировала агрессию против Украины в информационном российском пространстве. Судите сами. Участвуя в многочисленных ток-шоу, Елена давно превратилась в того самого "хорошего украинца", которого нужно защищать от хунты, бандеровцев и насильственной украинизации. Даже ее связь со Львовом играла пропагандистам на руку, так как была использована в качестве аргумента, что даже в столице украинского повстанческого движения "нормальные люди" считают Россию защитницей, а не оккупантом. Конечно же никто не будет депортировать в Украину ценный пропагандистский ресурс. Вокруг истории "выдворения" уже разворачивается информационная компания, которая напоминает россиянам о том, что в Украине голод, холод и геноцид русскоязычного народа.

Поднявшийся в России шум из-за выдворения "беженки от фашиствующей Украины", стал поводом для очередных антиукраинских пропагандистских компаний. В этом заключается причина сказочки с выдворением Бойко. Однако это не отменяет главного. Сказанное слово - творит. Дело Бойко - это лишнее доказательство того, что как бы ни был полезен оккупантам малоросс, его могут списать со счетов в любую минуту.

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Выдворение, выдача Россией Украине военных преступников и предателей рано или поздно произойдёт. Со временем Россия превратиться в страну, которая отчаянно нуждается в налаживании взаимоотношений с соседями. С Украиной в первую очередь. Вот тогда-то, в качестве жеста доброй воли, в украинских и международных судах окажется много особо отличившиеся военных преступников. Россия сама разменяет своих наемников на возможность вернуться в цивилизованный мир. Взявших иудины сребреники выбросят на свалку истории за ненадобностью. Так что Елене Бойко стоит задуматься, а не участвует ли она сейчас в репетиции своего вполне реального будущего? В котором не будет ни постановочных имитаций депортации, ни высокопоставленных российских защитников.

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Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Темы
российская пропагандаРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинПетр Порошенко
Место
Россия
Теги
пропагандаРоссияНовости России
Источник
Источник:www.dsnews.ua
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Все верно - Педерашка будут избавляться от использованных ею украинцев-малороссов в своих пропагандистских целях, как от чумных особей! И в который раз будет доказано, что Педерашка бросает и своих и чужих!
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, Другой раз складываеся впечатление, что фюрер московии боится неуспеть при жизни посозерцать развал последней империи на Земле. Он откровенно и открыто демонстрирует миру дэ... лишнехромосомность всех силовых структур и отвечающих за экономику в перспективе существования педерации. Кацапеды!! Интэнсивней помогайте ему в этом деле, жрите соловьиный помёт и разлагайтесь.
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