В четверг, 22 октября, Владимир Путин провёл ежегодную встречу с международным дискуссионным клубом "Валдай" в онлайн-формате. Его выступление продлилось несколько часов, на столе перед президентом РФ находилась целая стопка листов, с которых он без особого энтузиазма зачитывал нарративы. За это время слушатели в зале успели устать и несколько приуныть, ведь Владимир Путин не рассказал им ничего нового и, как обычно, переливал из пустого в порожнее.

Начал президент России с коронавируса, но потом сел на своего любимого конька. Владимир Путин напомнил слушателям о распаде СССР и предупредил, что с Российской Федерацией это не пройдёт. "Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах", – то ли в шутку, то ли всерьёз заявил Владимир Путин.

Надо сказать, что Владимир Владимирович по советской традиции пугает россиян солдатами НАТО, хотя выгребные ямы убивают в России больше людей, чем "загнивающий Запад". В 2019 году Росстат опубликовал официальный отчёт, и оказалось, что в 2018 году порядка 22,6% населения страны не имело доступа к централизованной канализации, большинство из них пользовались выгребными ямами. Двумя годами ранее, в 2016 году, канализация отсутствовала у 23,6% — так сказать, прогресс налицо, всего один процент за два года "вставания с колен". Каждый год в выгребных ямах гибнут дети, часто целые семьи, когда взрослые пытаются спасти ребёнка. В РФ никто не ведёт статистику таких смертей, но о масштабах катастрофы говорит то, что в августе 2020 года только за два дня в выгребных ямах погибло семь человек, из них трое — дети.

И пока практически четверть современной России продолжает жить в нечеловеческих условиях, Владимир Путин предпочитает заниматься внешней политикой, а не российской экономикой. В частности, во время своего выступления он сказал: "Далеко не все международные организации эффективно выполняют возложенные на них миссии и задачи, но все равно нужно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности — ООН, Совет безопасности ООН, право вето его постоянных членов". К слову, Владимир Владимирович неслучайно упомянул Организацию Объединённых Наций, ведь 24 октября отмечается День ООН. В 2020 году международной организации, которая была создана после Второй мировой войны для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между странами, исполнится 75 лет.

В международных отношениях можно выделить четыре основных системы мирового правопорядка, которые в разное время обеспечивали безопасность и поддерживали мир. После Второй мировой войны образовалась так называемая Ялтинско-Потсдамская система, закреплённая договорённостями Ялтинской и Потсдамской конференций. На обломках Лиги Наций была создана ООН, которая казалась более универсальной и жизнеспособной. Помимо Генеральной Ассамблеи ООН появился ключевой орган — Совет Безопасности, который взял на себя исключительную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности. Он состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) и десяти непостоянных. Постоянные члены Совета Безопасности ООН обладают правом вето, о котором упомянул Владимир Путин в своём выступлении, и могут заблокировать практически любую инициативу, чем, собственно, Россия и занимается.

Биполярного мира больше нет и СССР (соответственно, современная Россия, которая на правах правопреемницы стала постоянным членом Совета Безопасности ООН вместо Советского Союза) проиграла противостояние, но Владимир Путин не может успокоиться, жаждет былого величия и не хочет признавать очевидное превосходство США над Россией. В частности, во время своего выступления он сказал: "США уже вряд ли могут претендовать на исключительность, да и нужна ли эта исключительность самим Соединённым Штатам?"

Владимир Путин продолжает вести агрессивную деструктивную политику. Во-первых, он открыто настаивает на встрече постоянных членов Совета Безопасности ООН для того, чтобы изменить мировой правопорядок, во-вторых, своими действиями пытается вынудить пятёрку лидеров пойти у себя на поводу. Это подтверждают войны в Сирии, Ливии, вооружённый конфликт на Востоке Украины, аннексия Крыма, шпионские скандалы, киберпреступность, государственный терроризм. Тем самым, он не только словом, но и делом демонстрирует желание перекроить политическую карту мира на свой лад. Но мировое сообщество ждёт от Владимира Путина выполнения Россией обязательств, взятых в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, а не обсуждения выгодных лично российскому президенту изменений системы мирового правопорядка для удовлетворения его амбиций.

Вестфальская система мирового правопорядка и безопасности появилась после Тридцатилетней войны в 1648 году и просуществовала два с половиной века. Но тут появился Наполеон Бонапарт, пусть и закомплексованный узурпатор, но все же великий полководец, и уничтожил её. Венскую систему, которая стала итогом кровопролитных наполеоновских войн, сломал кайзер Вильгельм, тоже узурпатор, но все же великий правитель. Точку в Версальско-Вашингтонской системе мирового правопорядка, которая образовалась после Первой мировой войны, поставил Гитлер, бесноватый и самовлюблённый шизофреник, который принимал государственные решения после консультаций с медиумами и астрологами. И вот теперь Ялтинско-Потсдамская система мирового правопорядка, усовершенствованная механизмом сдерживания агрессии в лице Совета Безопасности ООН, оказалась под угрозой.

Мировому сообществу необходимо объединить усилия, чтобы противостоять стране-агрессору, которой управляет 68-летний шизофреник. Если Адольф Гитлер принимал решения, основываясь на советах эзотериков, то по части принятия решений Владимиром Путиным никто не знает, чем именно он руководствуется. В этом как-то призналась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, заявив, что российский президент существует в какой-то другой реальности.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, что даёт ей исключительные права. Но для таких случаев используется резолюция 377 (V) "Единство в пользу мира", которая была принята 3 ноября 1950 года на 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она предусматривает право Генассамблеи принимать необходимые меры, если Совет Безопасности ООН из-за разногласия постоянных членов оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию мира и безопасности. Во всех случаях, когда есть основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генассамблея обязана немедленно рассмотреть этот вопрос, чтобы предоставить членам ООН рекомендации относительно коллективных мер, включая применение, когда это необходимо, вооружённых сил для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Это рабочий документ, а не технический, в истории ООН существует десять кейсов, которые подтверждают практику использования данной резолюции.

В период между сессиями Генассамблея может собраться на чрезвычайную специальную сессию, созываемую в течении 24 часов со времени поступления требования. Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета Безопасности, поддержанному голосами любых семи членов, или по требованию большинства членов ООН. В руках мирового сообщества есть все необходимые инструменты, осталось только одно — применить их, чтобы Владимиру Путину не пришлось простудиться на похоронах Ялтинско-Потсдамской системы мирового правопорядка.